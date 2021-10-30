26歲女鼓手陳屍旅館　粉絲哭湧「草東沒有派對IG」：拜託不是真的

▲草東沒有派對鼓手蔡憶凡（右二），驚傳在旅館輕生。（圖／ETtoday攝影中心）



網搜小組／劉維榛報導

2017年風光拿下金曲獎最佳樂團、新人獎的《草東沒有派對》，今（30）日驚傳26歲鼓手蔡憶凡在防疫旅館輕生，震驚音樂界，也讓粉絲紛紛湧入樂團IG，哭喊「假的拜託！」

據悉，蔡女在北市中正區某防疫旅館進行居家檢疫（10月25日至11月8日），台北市警方接獲飯店人員通報，客人在房內輕生，經鑑識人員到場後，證實蔡女已死亡多時，且遺體已出現屍斑。目前家屬也經接獲通知，但蔡女遺體仍暫時留在現場，需待家屬到場後才能進行移置。

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消息曝光後，粉絲湧入《草東沒有派對》的官方IG，直言無法接受該噩耗，「拜託不是真的」、「哭哭」、「RIP」、「好難過」。

事實上，《草東沒有派對》原本2020年5月要在台北小巨蛋舉辦首場演唱會，當時卻因疫情嚴重，他們主動提出放棄檔期，好不容易今年重新申請到5月22日的時間又因為疫情升溫，無奈二度延期，如今卻傳出蔡女驟逝，確切死因有待警方釐清。

稍早，指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心尚未接獲相關訊息，依照程序，防疫旅館發生有人死亡，會由檢察官、法醫檢視後再評估是否需採檢。

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