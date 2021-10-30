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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／不怕民進黨罷免　羅智強「拚公投」今起夜宿凱道49天

記者徐政璿／台北報導

4大公投案即將於12月18日登場，藍綠卯足全力備戰，台北市議員、國民黨副秘書長羅智強不怕傳聞綠營要罷免他，今（30日）起將和前國民黨文傳會副主委鄭照新夜宿凱道49天，每天更會邀不同朋友，一共3人夜宿凱道周邊，呼籲民眾在公投投下同意票。

▲▼國民黨青年部【為戰鬥藍青年點讚】記者會-羅智強 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員羅智強 。（圖／記者黃克翔攝）

國民黨主席朱立倫今在全代會強調4大公投重要性，並喊出「萊克多巴胺，人民不平安」、「公投綁大選，民主更向前」等口號。他說，國民黨提出反萊豬、公投綁大選公投案，從今晚開始，就有很多具體的活動、街頭宣講，未來他也會參與。

朱立倫表示，公投是民眾的權利，民進黨在野的時候曾說「全民推公投，才是愛台灣」，可是民進黨卻說「公投如果過就是害台灣」，面對這樣雙標的政黨、不顧民意的政黨，國民黨基於護民主、保民主，與全民站在一起，展現民眾的聲音。

國民黨秘書長黃健庭則在進行黨務報告時指出，12月18日公投，朱立倫已定調對執政黨投下不信任票，1218場全台宣講將隨即展開；公投這一仗國民黨需要糧草，國民黨依法開立的2個募款帳號，今天對外公布，希望大家一起出錢出力，來達成任務。

民進黨則是早在今年6月30日國內疫情爆發期間，就通過一項規模達5700萬元的特別預算案，其中包含因應公投所需的媒體宣傳和人事費用。身為黨主席的蔡英文26日也在中常會向黨公職祭出軍令，全力打好這一仗，她強調「四個不同意，台灣更有力；四個不同意，台灣不會亂下去」。

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