4810出來面對！南投玩很大發票登錄　首抽10萬幸運得主出爐了

▲「南投玩很大千千萬萬獎不完」發票登錄抽獎活動，今天抽出首位10萬元得主（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

「南投玩很大，千千萬萬獎不完」發票登錄抽獎活動於上週五開跑，首週登錄筆數就達48萬筆、登錄金額破億元；南投縣政府今天在清境地區的「西雅圖璀璨雙城民宿」抽獎，序號「A00004810」的消費者成為首位10萬元幸運得主，並將正式公告於活動官網。

為配合5倍券上路，南投縣舉辦發票登錄抽獎活動，週週抽現金、送旅遊福袋等奬品，今天由南投縣祕書長洪瑞智與清境觀光協會理事長蔣政緯一起抽出首波幸運兒。

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洪瑞智表示，從首週發票登錄趨勢來看，南投絕對是全國旅遊消費首選，縣長林明溱為感謝消費者支持，加碼15個旅遊福袋抽獎，共抽出20位；福袋主題為清境埔里之旅，內容包含清境西雅圖、楓丹白露、清境天星、雲舞樓等民宿住宿券，搭配青青草原門票、日月潭纜車票及埔里宏碁蜜蜂生態觀光農場特色伴手禮，讓遊客可以再次暢遊南投。

縣府觀光處長陳志賢表示，南投10月底除了今天同日舉行的2021清境火把節，週末也有日月潭花火節活動，只要於持消費區間（110年10月1日至111年4月30日），於南投消費單筆滿200元發票，即可參與週週抽10萬元現金，特別月加碼抽百萬，以及登錄合法旅宿消費發票抽旅遊福袋。

另配合年末南投溫泉季，只要登錄南投縣溫泉標章旅宿發票或收據，即可參與線上玩刮刮樂、即時開獎，最大獎為GOGORO電動機車，若於官網登錄符合法旅宿與溫泉標章之旅宿消費發票，最高可享有「四重抽」；還有南投好好玩消費抽：到南投好好玩官方電商平台消費，一筆訂單即為一次抽獎機會，有機會把Air Pods或APPLE WATCH帶回家。

縣府表示，後續仍有加碼方案未公開，可鎖定活動官網https://funnantou.jil.tw/及「樂旅南投」官方臉書粉絲專頁。



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