安南警勸導路邊脫口罩哈煙男　意外查出通緝在身且持有毒品

▲台南市警三分局安南派出所警員，查獲違反防疫規定的莊嫌係名毒品通緝犯，並起獲海洛英0.37公克及注射針筒1支，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局安南派出所警員，10月28日晚上8時許巡邏經過安南區安中路三段發現1名中年男子將口罩拉至下巴，站在路邊抽煙很久，因該男子違反防疫規定，員警主動上前勸導，意外查出該名44歲莊姓男子係名毒品通緝犯，並起獲海洛英0.37公克及注射針筒1支，全案依法送辦。

警方指出，員警與該哈煙44歲莊姓男子談話間，並盤查其身分時發現莊男因涉及毒品案件通緝在身，員警向他做確認詢問時，莊男還一度否認，惟經員警再覆查後，確認莊男因案通緝無誤，即將其逮捕解送回派出所，並在莊男隨身包內查獲一級毒品海洛英0.37公克及注射針筒1支，全案偵訊後將莊男依毒品罪嫌送辦。莊男萬萬沒想到，他只是一時的在路邊吞雲吐霧爽哈1支煙，卻招來了警察的關心，讓自己通緝的身分曝了光且攜帶毒品在身遭警查獲。





警方說，國內COVID-19防疫目前仍維持第二級警戒，依相關防疫措施規定，除例外情形，只要外出時仍應全程佩戴口罩，而將口罩拉下抽煙的行為是不符合特殊情形的，莊男飯後1根煙卻當不了神仙，除了讓自己通緝身分洩了底，還遭警方查獲毒品，員警的敏銳觀察，讓那根煙成了壓倒莊男的最後1根稻草，代價不斐。

三分局呼籲，目前國內疫情雖已趨緩，各項防疫措施亦陸續解禁，但對於疫情指揮中心未開放之行為或活動，仍請民眾確實遵守，以守護自己及他人健康。另警方亦會秉持轄區治理的治安管理原則，持續針對轄內治安重點區域加強取締各項違法、違序行為，並針對毒品案件向上溯源，以淨化社會環境。