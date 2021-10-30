臉書更名Meta　近似希伯來文「死亡」以色列人笑瘋

▲臉書改名Meta，讓使用希伯來語的人笑了，因為近似希伯來語的「死亡」一詞。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國社群媒體巨擘臉書29日正式更名為Meta，顯示該集團未來致力於發展「元宇宙」（metaverse），不過這個新名字對使用希伯來文的以色列人和各地猶太人來說，實在太不吉利，因為Meta的發音近似希伯來文的「死亡」。

據BBC報導，Meta的發音在希伯來語中，近似「死」這個單詞的陰性型態，讓不少使用希伯來語的人都覺得相當可笑，以色列的緊急救援志工組織Zaka更在推特上對「死公司」諷刺喊話，「別擔心，我們來救你了！」

Today we're introducing Meta, which brings together our apps and technologies under a new company brand. Learn more about how we’re helping build the metaverse and other news from Connect. https://t.co/6s3GKjWq4S — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) October 28, 2021

臉書此次更名為Meta，旨在未來會從社群公司變成致力發展「元宇宙」（metaverse）的公司，而Facebook、Instagram、WhatsApp則是旗下產品品牌。「元宇宙」融合了虛擬與真實世界，每個人都能在其中化身為各種虛擬角色，做真實世界中可以做或做不到的事。過去只出現在科幻小說、電影情節裡，現在拜AI人工智慧、5G或6G高速網路、AR、VR和遊戲軟體等技術所賜，將成為未來網路社群的生活新型態。

事實上，跨國企業在為產品取名時，都會注意產品名稱是否與各地語言的不雅字眼同義或有諧音的狀況，報導舉例，勞斯萊斯將原名為「銀霧」（Silver Mist）的系列車款改為「銀影」（Silver Shadow），因為Mist在德文中有「排泄物」的意思。

本田汽車的Jazz車款原本取名為「Fitta」，但這個詞在瑞典文中，是對陰道較為粗俗的描述字眼，所幸發現得早，最終決定在多數國家使用Jazz作為產品名。

另外，芬蘭手機品牌諾基亞（Nokia）在2011年發表Lumia系列手機，Lumia在西班牙語中是「妓女」的同義詞，但只有受到吉普賽文化影響較多、使用方言的地區知道這層涵義，因此影響範圍並不大。