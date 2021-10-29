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社會 社會焦點 保障人權

利息跟你前男友一樣軟！黑幫動員「打粗飽」　恐怖雙煞栽了

記者黃宥寧／台北報導

疫情爆發，失業率攀升！竹聯幫黃姓男子平時經營地下錢莊牟取暴利，更以「史上最軟借錢俱樂部」在臉書上宣傳，吸引急需借錢民眾借貸，更以月息30分重利放貸款，如果債務人無力償還，就施以暴力逼他們一起加入討債行列；另巫姓成員為十五分幫派，於臉書「討債公社」，宣傳可幫討債，討不到就撒冥紙貼廣告，警方兵分多路將人拘提案到案，訊後以重利、傷害等罪送辦。

▲▼ 討債公社 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲巫、黃姓嫌犯於臉書社團刊登「史上最軟借錢俱樂部」及「討債公社」，以暴力行為討債。（圖／記者黃宥寧翻攝）

刑事警察局偵一大隊（第二隊）在去年間獲報，暴力討債集團在臉書社群網站刊登廣告招攬生意，經搜尋發現「史上最軟借錢俱樂部」及「討債公社」2篇廣告，分別招攬需錢孔急的民眾借貸及宣傳可替債權人處理討債事宜，經數月清查蒐證，得知竹聯幫龍堂、十五分幫成員黃嫌（22歲）、巫嫌（32歲）為首的暴力討債集團。

▼黃男在臉書刊登廣告，以「我們的利息跟妳前男友一樣軟、我們放款跟你前女友一樣鬆」吸引人上門借錢。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 刑事局 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

十五分幫派黃男在在臉書刊登「史上最軟借錢俱樂部」訊息，表示「我們的利息跟妳前男友一樣軟、我們放款跟你前女友一樣鬆」，甚至還強調說「與你見面絕對敢穿短袖（絕無刺龍刺鳳），利率絕對讓你負擔得起。」以此吸引急需錢民眾上門借款。

竹聯幫龍堂巫男平時以暴力討債為業，利用臉書社群軟體刊登「討債公社」，對外宣傳可幫債權人討債，並以債權人名義PO文推薦該集團專業討債手段，招攬被欠債民眾委託渠等催討債務；該集團簽立委託處理債務書後，會先到債務人住家附近撒冥紙及討債文宣，如仍無力償還，再教唆旗下小弟對他們施以暴力、限制行動等方式討債。

▼巫男在臉書 「討債公社」宣稱可以幫忙討債。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 討債公社 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方經數月蒐證分別在8、9月間持拘票、搜索票，拘提黃男等4人及巫男等5人到案，並查扣借據、本票、簽收單、彈簧刀、切結書、清償證明、委託合約書、清償證明等證物，訊後則依重利、傷害等罪移送地檢署法辦。

▼暴力討債。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 討債公社。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，刑事局呼籲民眾催討債務應尋求正當法律程序，勿以身涉法，若因財務危機，可善用政府各類紓困措施，勿向高利貸業者借款，終至債台高築之窘境，而陷入暴力討債威脅。

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