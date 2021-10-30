可愛石虎躍上捷運　彩繪列車為台中購物節造勢

▲台中購物節彩繪捷運列車正式亮相。（圖／市府提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中購物節正熱烈展開中，彩繪捷運列車29日正式亮相，不僅可愛石虎躍上台中捷運，搭配粉色系購物節視覺，展現台中活力，也為即將到來的天津路「曬衣節」加溫。天津服飾商圈將於11月6日舉辦一年一度的曬衣節活動，也是折扣下殺最優惠的期間，今年度有購物節的加持，加上捷運開通，預估將有龐大消費人潮。

經發局長張峯源表示，今年四月底台中捷運開通，市府向經濟部提出「中港邱比特 弦線新經濟計畫」，以捷運綠線為弓、台鐵為弦、台灣大道為箭所構成的交通路網，引入以捷運站為核心之微商圈概念，盤點整合捷運站周遭店家，並透過創意競賽、主題活動及數位行銷等方式串聯，以型塑捷運生活圈，讓店家與民眾能夠感受中捷運帶來的生活便利與經濟利益。

張峯源也提到，隨著新冠肺炎疫情趨緩，國旅熱潮再度發酵，市府推動台中振興券加值計畫，2021台中購物節加碼獎項總額逾3億元，為商圈振興打了一劑強心針，可望再創臺中經濟發展。」

2021台中購物節祭出天天抽五千、週週抽十萬、月月抽百萬現金的活動，只要於台中購物節APP登入發票，消費滿500元即可獲得一次抽獎序號，就有機會將現金直接抽回家。