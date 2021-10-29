7大加碼券午夜截止登記！1348萬人搶國旅券超夯　最新中籤率曝

▲交通部推出千元國旅券是最熱門的加碼券。（圖／記者黃克翔攝）



生活中心／台北報導

行政院今年推出振興五倍券，各部會也推出「加碼券」響應，除了「好食券」是限定今天前綁定數位五倍券者可自動獲得外，其餘都要抽籤。而7種加碼券從本月11日起一連四週舉辦抽籤，民眾若先前都未登記而錯過前三週抽獎，必須在今天深夜11點59分前到官網登記，才能參加下週最後一輪加碼券抽獎。

根據最新統計資料，7大加碼券中以交通部觀光局推出的1000元「國旅券」最熱門，截至今天下午已有1348萬8842人登記，以總份數240萬份初估，總中籤率為17.79%；其次是農委會的888元農遊券，有1325萬7708人登記，中籤率6.64%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲七大加碼券最新統計。（圖／ETtoday製表）



至於中籤率最低的是國發會的500元地方創生券，有757萬多人搶抽20萬份名額，中籤率僅2.64%最低；客委會的500元客庄券中籤率也僅3.49%，有1146萬人要抽40萬個名額。

今天深夜11點59分是加碼券登記抽籤最後期限，先前未曾登記的民眾趕在今晚前上官網勾選，下週抽籤時還有機會抽中其中一張。

根據規定，民眾只要在五倍券共通平台勾選7個部會加碼振興券抽籤意願，即有抽籤資格。而民眾每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。此外，由於同一週各部會加碼券的中籤號碼可能重複，民眾中籤結果，依民眾個人所勾選的加碼券及各部會抽籤時間之先後順序決定。