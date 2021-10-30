打完BNT變大食怪「怎樣都吃不飽」！　苦主崩潰+1：胖了3公斤

▲打完BNT後食量大增。（示意圖，非新聞當事人／記者林悅翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣新冠疫苗開打進入第12輪，本期開放符合資格的民眾接種第二劑AZ及第一劑BNT，有網友透露，施打完第一劑BNT之後，食慾大開，打完當天吃了炸雞和兩碗白飯，隔天一早就吃了6片吐司，另外還吃了大碗蚵仔麵線、大碗豬血湯等食物，即使吃了這麼多東西，依舊沒有飽足感，對此，不少人也表示「我也是」。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，打完BNT後食量驚人，看到什麼都想吃，而且怎樣都吃不飽，他當天打完馬上吃了肯德基花雕雞+2大碗白飯，隔天起床先是吃了6片吐司、蔥花麵包，之後還吃了大碗蚵仔麵線+大碗豬血湯+大碗皮蛋瘦肉粥，睡一覺起來又吃了雞排+雞皮，「還是沒有飽」。

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貼文曝光後，引起不少網友驚呼，並表示自己也是，「變大食怪+1，老公也大食怪+1，已經第6天」、「跟你一樣欸，去海港城吃到爽」、「打完狂吃+1」、「我打完一小時後開始狂餓，吃兩個麵包又跑出門吃壽喜燒」、「打完肚子一直很餓，直接變國中生體質，一直吃一直睡」、「確定打的是BNT不是飢餓針」、「對，真的，打完十幾天的我胖了快3公斤」。

事實上，除了BNT之外，之前有網友施打AZ疫苗，也出現食慾大開的狀況，本站曾報導《AZ打完半天「像餓死鬼投胎」 苦主哭胖5kg！醫也傻：最詭異副作用》，小兒科醫師徐嘉賢驚呼，曾遇到民眾打完AZ，不僅食慾大開，還會想吃不曾吃過的東西。甚至還有女網友打完AZ後，狂吃胖了5公斤。

▼不少網友打完疫苗後，都有爆餓的狀況。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）