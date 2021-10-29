新竹縣長楊文科宣布　設籍住滿10年長輩「敬老禮金1萬元」

▲薪竹縣長楊文科今日進行施政報告時提出，希望明年能有條件發放萬元敬老禮金。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣議會第19屆第6次定期會，縣長楊文科29日提出施政報告，上任2年10個月以來，兌現「五支箭」、「十大交通建設」、「共融式特色公園」等政見。楊文科說，在縣府團隊團結一心，努力之下，他所提出的154項政見承諾中，已有124項已完成，政見達成率達80.52％，未來將持續與縣府團隊持續努力。



楊文科特別提到，為擴大照顧更多65歲以上長者，提出從明年重陽節開始，針對2005年8月1日以後設籍本縣並居住滿10年以上的長者，沒有領取老人年金，經排富後，每人將發放1萬元敬老禮金，預計將有3000人受惠，盼縣議會及議員能夠給予支持審議通過。

竹縣托嬰中心已達63家，公私立幼兒園達234園，明年度實施竹北學區劃分案，新設勝利國中及嘉豐國小將於明年度開始招生。「五支箭」中，AI智慧園區的公共工程，已全部完工，AI智慧園區特色公園，也對外開放，四家大廠將陸續興建，未來可創造4千個就業機會，年產值超過1千億元。

高效能焚化爐也預計2023年年底營運，將解決多年的垃圾堆置問題；生命紀念園區正進行可行性評估及先期規劃；台知及科學園區三期等兩案，待內政部審查通過後即可展開。

今年座落在鳳山工業區內的「新竹縣工業園區聯合服務中心」也正式啟用，提供鳳山工業區、芎林五華工業區、新埔內立工業區，協助輔導設廠及營運、公共建築物與設施管理維護等服務。

十大交通建設中「五峰鄉縣道122線改善工程」及「內灣縣道120線拓寬工程」，已獲交通部核定補助3.9億元及2.27億元，「台1線替代道路新闢工程」，目前已補正環評資料，待環保局核備後向中央爭取經費。「台68線接竹東東峰路新闢工程」、「縣道117線連接環北路新闢工程」、「經國橋道路改善計畫」、「新埔鎮褒忠路拓寬工程」、「新豐鄉台61線及台15線連結道路拓寬工程」等工程，預計在今年底完成可行性評估及綜合規劃，明年將提送中央爭取經費補助。

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