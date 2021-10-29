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美法院撤銷死刑暫緩令！他慘遭「注射3種藥劑」伏法　嘔吐抽搐慘死

▲▼美國執行死刑時會為死囚注射3種藥劑，圖為密蘇里州的死囚室。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國執行死刑時會為死囚注射3種藥劑，圖為密蘇里州的死囚室。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國奧克拉荷馬州在過去是全美執行死刑最繁忙的地區之一，然而2015年執行死刑時，因為監獄承認收到錯誤的致命藥物，爭議傳出後導致死刑執行等相關程序暫緩6年，直到近日最高法院撤銷暫緩令，才使得2名死囚先後伏法，他們死前被注射包括鎮定劑、麻醉劑等3種藥劑，最後嘔吐、抽搐慘死。

根據《美聯社》報導，美國最高法院日前以5張贊成票、3張反對票的結果撤消了聯邦法院針對格蘭特（John Marion Grant）、瓊斯（Julius Jones）等2名死囚的死刑暫緩執行令，表示2人的死刑執行可以繼續進行，其中格蘭特已於當地時間28日下午4時21分被行刑完畢。

60歲的格蘭特行刑前被綁在輪床上，他在注射第1種藥物咪達唑侖（midazolam，鎮定劑）後開始抽搐、嘔吐，負責執行死刑的2名隊員擦去格蘭特嘴角與頸部上的嘔吐物，當布幕拉開時可以聽到格蘭特飆出一連串的髒話，並不斷胡言亂語「我們走吧」。在注射完達唑侖的15分鐘後，格蘭特被宣告失去知覺，之後又經過6分鐘，便於下午4時21分宣告死亡。

▼死囚格蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼死囚格蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼死囚瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲死囚瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，格蘭特是奧克拉荷馬州從2015年暫緩執行死刑以來，第一個慘遭處決的死刑囚犯。格蘭特過去因幾起持槍械搶劫的案件而被判處監禁130年，在他1998年入獄時，有目擊者聲稱看見格蘭特使用他自製的刀，不斷捅向州立監獄自助餐廳的女性員工卡特（Gay Carter），共捅了16刀，隔年他被判處死刑。

至於今年41歲的瓊斯，則是被指控1999年時涉嫌在車道上槍殺保險業主管，因此被判處死刑，然而他卻在庭上不斷宣稱自己是無辜的，奧克拉荷馬州赦免與假釋委員會建議州長將死刑減為終身監禁，目前瓊斯的死刑執行日暫訂為11月18日，不過赦免與假釋委員會還會於10月31日舉辦赦免聽證會。

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