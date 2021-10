少年上學慘被雷劈！電流全身亂竄倒地　靠「1物」幸運保命

▲澳洲一名少年在上學途中被閃電擊中。此為示意圖,與本新聞無關。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者葉睿涵/綜合報導

澳洲14歲少年羅斯(Talyn Rose)22日在上學途中意外被閃電擊中,導致他當場倒地,全身失去知覺。還好,他腳上的厚底膠鞋救了他一命,讓他不至於被雷劈死。

綜合外媒報導,事發當時,趕著上學的羅斯正要走進學校大門,可就在這時,閃電擊中了他附近的一根桿子,於是電流順著地面傳到了他所在的位置,並從地面穿過他的身體往上流。電流在他體內狂竄後,從他的肩膀處「飛出」,導致羅斯不支倒地。

羅斯表示,「這一切都發生得太突然,我感覺一陣電流傳過,然後我就像慢動作一樣倒下了,直到我倒在柏油路上,我才意識到我被閃電擊中了,還好我在倒下前能看清周圍的一切。在被閃電擊中後,我感覺我全身都是麻的,一點感覺都沒有,也感覺不到任何疼痛。」

