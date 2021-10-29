少年上學慘被雷劈！電流全身亂竄倒地　靠「1物」幸運保命

▲澳洲一名少年在上學途中被閃電擊中。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲14歲少年羅斯（Talyn Rose）22日在上學途中意外被閃電擊中，導致他當場倒地，全身失去知覺。還好，他腳上的厚底膠鞋救了他一命，讓他不至於被雷劈死。

綜合外媒報導，事發當時，趕著上學的羅斯正要走進學校大門，可就在這時，閃電擊中了他附近的一根桿子，於是電流順著地面傳到了他所在的位置，並從地面穿過他的身體往上流。電流在他體內狂竄後，從他的肩膀處「飛出」，導致羅斯不支倒地。

羅斯表示，「這一切都發生得太突然，我感覺一陣電流傳過，然後我就像慢動作一樣倒下了，直到我倒在柏油路上，我才意識到我被閃電擊中了，還好我在倒下前能看清周圍的一切。在被閃電擊中後，我感覺我全身都是麻的，一點感覺都沒有，也感覺不到任何疼痛。」

Talyn Rose lightning strike: Gold Coast teenager survives shock at Robina, but is roasted family members https://t.co/ZLM8tdazH1 — Jaun News (@NewsJaun) October 26, 2021

報導顯示，羅斯在倒地後，全身肌肉繃緊麻木，有將近1分鐘的時間是完全失去感覺和聽覺的，還好一位開車經過的男子目睹了這一切並將他帶到學校，而羅斯的家人和救護人員也在短時間內趕到學校。

羅斯隨後被送到醫院進行進一步檢查，他的傷勢與灼傷類似，但還好他全程都能保持清醒和冷靜。醫生告訴羅斯，他腳上穿著的厚底膠鞋救了他一命。目前羅斯的身體已無大礙，但他的腳和肩膀還存有被閃電擊中的印記，醫師表示，這是閃電擊中人體導致血管破裂而導致，不過這些印記將在3天內慢慢消失。

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