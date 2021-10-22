慾妻1夜連啪18男！夫圍觀「多P混戰」還幫發保險套　她嗨喊：好爽

▲澳洲一名人妻自曝曾同時與18名男子發生性關係，而且丈夫還在一旁發放保險套。此為示意圖，非新聞當事人，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

澳洲35歲的人妻露易絲（Louise）自曝有同時與多人發生集體性行為的癖好，並曾一晚連睡18男。不過，露易絲的丈夫對此一點也不生氣，反而還親臨床戰現場圍觀，並協助發放保險套。

據《每日星報》報導，來自澳洲雪梨的露易絲表示，她從小就對性感到十分好奇，不過由於她的家人都是保守的天主教徒，因此她一直不敢展開性探索，直到她與丈夫結婚後，才終於開始性開放的旅程。

露易絲指出，「丈夫是我人生中的第一個男人，但這並不代表我不曾幻想和其他男人上床，我的丈夫經常不在家，我渴望冒險和被需要。」當露易絲第一次向丈夫透露自己的幻想時，丈夫出乎意料地表示支持，於是她加入了家裡附近一家性用品店提供的性課程。

露易絲在初嘗試時就與10位男性一起發生了性關係，「那次的經驗棒極了，我知道他們都是為我而來的，這讓我感覺非常良好」，而丈夫也很高興露易絲十分享受集體性愛，並打算參與妻子下一次的性經驗。

某天晚上，露易絲約了18名男性一起挑戰集體性愛，丈夫不但在一旁觀戰，還在不斷欣賞她的面部表情、幫忙發放保險套，讓露易絲非常欣慰，「這讓我感到非常有力量和成就感，我想這是我為這段婚姻做的最好的事」。

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