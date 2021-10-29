妹子衝KTV「打分手砲」嗨完被殺　前男友運屍途中…屍體滾到馬路

▲貴州一正妹和前男友打分手砲後丟命。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州一26歲吳姓正妹與鄧姓前男友簽署協議，支付2萬（人民幣，下同）換取男方不再騷擾的承諾。可不就，兩人相約在KTV談判，並情難自禁打分手砲。沒想到，她在當晚慘遭不測。更離奇的是，前男友在運屍途中竟讓屍體滾落到馬路，日前相關驚悚細節曝光。

據《九派新聞》報導，近日，黔南州人民檢察院公布的一則起訴書披露了這一案情。

2020年，由於與前男友鄧男發生感情糾紛，死者吳女兩次向警方報警處理。後鄧男於簽署了一份承諾書，約定「收到吳女2萬元整，自2020年12月26日後不得再聯繫、糾纏、打擾吳女，否則要賠償10倍（20萬元）給吳女。」

2021年1月4日22時許，二人通過某APP聊天，相約在吳女上班的KTV見面商談兩人的感情問題，後在KTV包廂內發生性關係。

之後，兩人又發生爭吵，鄧男搭乘計程車尾隨吳女回家。吳女發現後，約定兩人在摩鐵碰面。之後，一場危險就此發生。二人在房間內又發生爭執，吳女表示不想再見到鄧男，要求後者要麼按承諾書給她20萬元，要麼掐死自己。

多次言語刺激下，鄧男掐住吳女脖子致使對方昏了過去，隨後拍打她，要她醒來。吳女醒來後因害怕呼叫，鄧男擔心事情敗露，雙手掐脖子致女方死亡，隨後回住處拿行李箱，計劃將屍體搬出房間處理。在搬到路邊時，行李箱拉鍊崩開，屍體從行李箱內滾出。

鄧男把屍體背到摩鐵5樓的一個廢棄房間隱藏，又買了個新的行李箱，於1月6日凌晨2時許，將屍體裝進行李箱，駕駛電動單車運到自己工作的建築工地，在廢棄工地用建築垃圾將行李箱掩埋。

黔南州檢察院認為，被告人鄧男因情感問題與被害人吳女發生爭執，氣急之下用手掐吳女脖子致其死亡，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。