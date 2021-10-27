北市姊弟戀爆兇殺！勒斃女友躺身旁割腕　他昏迷一夜醒來了

▲許女疑遭男友殺害，男友陷入昏迷送醫，經過一夜目前雖不能說話，但能點頭、搖頭回答問題。（圖／記者邱中岳攝）



記者邱中岳／台北報導

北市中山分局接獲報案，有民眾發現家門反鎖，警方破門後，赫見女子與男友倒臥住家房間床上，女子「脖子上有勒痕」明顯死亡，男友手腕有刀傷，意識昏迷送往醫院搶救，男友也在27日上午恢復意識，目前不能說話，但能點頭搖頭回答問題。

警方調查，58歲的許姓女子，在離婚後與51歲的林姓男友交往，2人住在北市中山區新生北路2段28巷的租屋處，租屋處內除了許姓情侶之外，另外還有許女的19歲小兒子、林男的15歲兒子等4人一起同居。

許女的兒子進入房內，發現家中客廳有血跡，循著血跡到母親房間查看，卻遭林姓男友阻止，林男隨即將房門反鎖，左手腕有刀傷，女子當時已經明顯死亡，許女兒子緊急報警。

警方獲悉後，發現許女已經死亡多時，林姓男友則倒臥在許女身旁，林男當時已經陷入昏迷，緊急送往醫院救治，據悉，林男可能服用藥物後割腕，所以才會呈現昏迷狀況。

林姓男友在加護病房內過了一夜，警方也派人在外戒護，目前已經恢復意識，雖然不能說話，但能透過點頭、搖頭回答問題，警方目前正對林姓男友進行偵訊釐清案情。

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