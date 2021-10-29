蘇貞昌拍板軍公教調薪4％　洪孟楷：不是等選舉才發紅包討好

▲洪孟楷。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院長蘇貞昌28日在院會拍板軍公教調薪方案，明年起將調薪「4％」，成為25年來軍公教調薪幅度最高的一次。對此，國民黨立委洪孟楷表示支持調薪，感謝所有辛苦的軍公教，但更要求建立長治久安的法治規範，而不是等到選舉到了，才來發紅包討好公務人員！

洪孟楷表示，政府過去以財政負擔要軍公教共體時艱已三年未調薪，因此絕對支持調薪，但務實還是應該將調薪法制化，而不是等到選舉到了，才來發紅包討好公務人員。

洪孟楷指出，現行軍公教調薪標準必須透過「軍公教待遇審議委員會」，說是會參考物價指數、經濟成長率等，但冷冰冰的數字，如何在審議委員會中轉換成公平薪資調整方式？一旦淪為政府的橡皮圖章，就無法發揮薪資審議的功能，尤其好幾年才調一次，就算調薪，調幅也跟不上民間企業薪資平均漲幅、以及重要民生物價指數。

洪孟楷說，明明是軍公教應得權益，怎麼變成上面長官的施捨一般？是否因為明年選舉年，所有國家奉獻的軍公教調薪制度，變成要等長官的「恩賜」，甚至被大內宣成長官的功勞，要調薪有一百種理由、不調薪也有一百種藉口，說穿了，都是長官說了算。

洪孟楷強調，不管是基本工資調漲或軍公教調薪，政府都該制度化，建立公開透明的審議制度，不要遇到選舉才討好，辛苦的軍公教人員應該真正被重視，唯有建立審議機制的「公式化」、「透明化」，才不會淪為每年都要爭論是否調薪的議題。