政院宣布軍公教調薪　鄭麗文：勿忘「被雙減」的退休人員

▲鄭麗文呼籲政府評估退休軍公教人員每月收入的調整計畫。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院長蘇貞昌28日宣布，明年軍公教人員調薪4%，引起政壇關注。國民黨立委鄭麗文28日表示，退休的軍公教人員每年調降1.5%退休金、加上實際通膨「軍公教年金改革時，政府要軍公教人員共體時艱，現在軍公教退休人員難道就被遺忘了嗎？」，呼籲政府評估退休軍公教人員每月收入的調整計畫。

鄭麗文透過臉書表示，今日行政院將拍板定案軍公教加薪方案，「要由國家帶頭，共享經濟果實」，但看實際公務員調薪幅度，與私人企業相比落差很大，近20年來，國家經濟成長約79.7%，私人企業薪資成長幅度29.1%，軍公教人員僅有9.3%。

鄭麗文批評，創造國家經濟成長的幕後功臣退休軍公教人員，現在不但分享不到經濟成果，還必須承擔「物價上漲的苦果」，在軍公教的年金改革時，政府要軍公教人員「共體時艱」，現在「台灣經濟最好」，軍公教退休人員難道就被遺忘了嗎？

鄭麗文回顧，施行年改四年各項數據，「近5年來，退撫基金穩定成長，增幅31%至7292億元」、「近10年，人均GDP成長至109年漲幅達33.2%」、「111年經濟成長率更預測將達5.88%，創11年來新高」，但通膨率從106年7月至110年7月，四年來增加近4%，退休軍公教警消人員卻要每年調降1.5%退休金，加上實際通膨，形同雙減。

鄭麗文強調，退休軍公教人員不平的是，年輕時國家經濟起飛，他們堅守岡位，放棄其他可能更好發展機會，替國家創造經濟發展的良好基石，國家不能信守承諾，等到他們年老退休，不但沒有實現照顧他們的承諾，將他們「可割可棄」，任憑社會的汙名，令許多退休軍公人員教感到相當心寒。

鄭麗文呼籲，在這波公務員調薪當中，政府也應通盤考量退休軍公教人員照顧問題，緩緩軍公教退休人員的經濟壓力，也許實際增加的金額並不多，但至少讓他們知道政府沒有忘記他們。

她也指出，目前民間團體提出兩個方案建議，「在職軍公教警消調整111年薪資時，同步納入退休軍公教警消人員併案實施」、「111年軍公教警消在職人員調升薪資時，停止111年退休軍公教警消人員退休金調降1.5%之執行」，請政府認真審酌此二個方案，評估退休軍公教人員每月收入的調整計畫。現在對退休軍公教人員的照顧，也是讓現職的軍公教人員知道，政府對其未來退休照顧一定會信守承諾，絕對不會背棄他們。