一日體驗貓纜維修員　爬7層樓高塔柱腿軟「看到景就開始抖了」

▲到木柵貓空一日遊，許多人會搭乘貓空纜車，遊玩沿線周邊景點。（圖／ETtoday，以下同）

生活中心／台北報導

在台北一日遊，木柵近郊的貓空是很受歡迎的踏青好去處，除了喝茶、吃飯、看夜景，還有大小朋友喜愛的動物園，以及指南宮、樟樹步道、杏花林、壺穴等人氣景點，而且交通便利，只要乘坐貓空纜車，就能把沿線觀光串聯起來，從早玩到晚不是問題。在大家放心搭乘貓纜玩遍周邊時，背後有一群辛苦的維修人員，默默守護著旅客安全，此次即新聞小編收到《台北畫刊》之邀，深入幕後體驗一日貓纜維修員，親身體會平常接觸不到的工作，沒想到第一關就讓小編嚇到腿軟，直喊說「看到景就開始抖了」。

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貓空纜車自2007年營運以來，已成為連接動物園與貓空的重要交通工具，不僅是台北的知名景點，也是全台最長、最具指標的纜車，從動物園西南側起，延伸至貓空，全長4.03公里，共有47根高聳塔柱，平時的營運與保養一點也不輕鬆，貓纜維修人員必須24小時待命，採3班輪班制來維護，早上主要從事塔柱巡檢，下午檢查及保養車廂，大夜班則趁停機時，做設備更換或打油潤滑；而每天最重要的是針對系統設備進行檢測，確保整日運行順暢，尤其當許多人睡得香甜時，清晨5點是他們一天工作的開始，包括視察攝影、監控、無線電、天候、地震系統等，確認一切安全無虞，才可以啟動纜車運作。

▲▼貓空纜車自2007年營運以來，已成為連接動物園與貓空的重要交通工具。

由於許多狀況要等實際運作後才會發現，纜車啟動後可說是重要關鍵，一接獲問題，維修人員得迅速前往排除，一刻也不得閒。維修纜車工作辛苦不易，其中像是巡檢塔柱須爬上爬下，身上的安全裝備要謹慎穿著，絕不能有一絲差錯，此次負責帶領小編體驗的學長林文杰（杰哥），更在開工前特地拜拜祈求平安順利，而在出發前往工作現場途中，因為不能大量開發，必須盡量維持原來山貌的關係，在第一站T2塔柱的唯一必經通道，一路上要渡河、爬坡、走過約300多道階梯，不但要雙手並用拉著細繩前進，還得注意路面濕滑險峻，這也是貓纜維修人員的日常。

▲即新聞小編收到《台北畫刊》之邀，深入體驗一日貓纜維修員。

▲▼因地貌關係不能大量開發，貓纜維修人員帶著小編巡檢塔柱路途中，不但要跋山涉水，還得走過有眼鏡蛇出沒的樹林。

好不容易抵達巡視地點，小編已經上氣不接下氣，緊接著要挑戰攀爬約6～7層樓高的塔柱，光用看的就已經讓小編「挫咧旦」，實際上去後，遠眺風景雖然美，卻沒心情欣賞，反而求救大喊「看到木柵景色了，比想像中還要高好多，我的腳都軟了」，除了要留意腳下階梯間距不一，更因為部分脫離了護籠保護，每一步都要小心翼翼，杰哥也透露自己第一次爬塔柱時，一樣腳抖害怕，但對維修員來說，登高是小兒科，到職前都要接受基本的繩索訓練完成結訓，才能隨時排除突發狀況。

▲▼小編爬上塔柱後，看到美麗的木柵景色卻沒心情欣賞，實際體會到貓纜維修人員每天要登高的工作日常。



貓纜維修人員不僅要爬高，還要走過可怕的叢林。由於塔柱主要蓋在山區裡，維修人員在巡檢時，除了閃避障礙物如樹枝，還要小心恐怖的眼鏡蛇出沒，不過也有巧遇過可愛穿山甲的時候，最令杰哥印象深刻的是，貓纜剛開始建置時，發現22號塔柱有金剛鸚鵡在上面築巢，甚至出現啃咬纜線情況，導致纜線偵測到異常，啟動安全機制停止運行，維修人員必須趕緊上塔柱巡檢之外，也得化身驅鳥人，「有時候我們在塔下就看到牠，但牠看到我們『黃色帽子』來就飛走了，等到我們修好之後，看到『黃色帽子』走了，牠又過來。」

▲▼目前貓纜正在做新纜索更換，除了從法國運來的換纜大型機具進行，更由台法技師一起跨國合作完成。

貓空纜車營運至今已邁入第15年，考量纜線已到了使用年限，目前貓纜正在做纜索更換，因一捆纜繩重量累計約40幾公噸，全長4公里，面對龐大的換纜工程，須仰賴從法國運來的換纜大型機具進行，並依循法國原廠技術，由法國與台灣技師一起跨國合作完成，因此現在到貓纜看不見任何纜車和纜線，處於暫停營運狀態，預計12月中旬完工，將視實際作業狀況，再另行公告恢復營運時間。在揭開貓纜維修人員的神秘職業面紗後，除了了解他們不為人知的辛勞一面，也更佩服他們不只要具備專業技能，也要有過人膽量。

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