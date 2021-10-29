　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一日體驗貓纜維修員　爬7層樓高塔柱腿軟「看到景就開始抖了」

台北畫刊_瞧百職貓纜維修員（圖／ETtoday）

▲到木柵貓空一日遊，許多人會搭乘貓空纜車，遊玩沿線周邊景點。（圖／ETtoday，以下同）

生活中心／台北報導

在台北一日遊，木柵近郊的貓空是很受歡迎的踏青好去處，除了喝茶、吃飯、看夜景，還有大小朋友喜愛的動物園，以及指南宮、樟樹步道、杏花林、壺穴等人氣景點，而且交通便利，只要乘坐貓空纜車，就能把沿線觀光串聯起來，從早玩到晚不是問題。在大家放心搭乘貓纜玩遍周邊時，背後有一群辛苦的維修人員，默默守護著旅客安全，此次即新聞小編收到《台北畫刊》之邀，深入幕後體驗一日貓纜維修員，親身體會平常接觸不到的工作，沒想到第一關就讓小編嚇到腿軟，直喊說「看到景就開始抖了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貓空纜車自2007年營運以來，已成為連接動物園與貓空的重要交通工具，不僅是台北的知名景點，也是全台最長、最具指標的纜車，從動物園西南側起，延伸至貓空，全長4.03公里，共有47根高聳塔柱，平時的營運與保養一點也不輕鬆，貓纜維修人員必須24小時待命，採3班輪班制來維護，早上主要從事塔柱巡檢，下午檢查及保養車廂，大夜班則趁停機時，做設備更換或打油潤滑；而每天最重要的是針對系統設備進行檢測，確保整日運行順暢，尤其當許多人睡得香甜時，清晨5點是他們一天工作的開始，包括視察攝影、監控、無線電、天候、地震系統等，確認一切安全無虞，才可以啟動纜車運作。

台北畫刊_瞧百職貓纜維修員（圖／ETtoday）

▲▼貓空纜車自2007年營運以來，已成為連接動物園與貓空的重要交通工具。

台北畫刊_瞧百職貓纜維修員（圖／ETtoday）

由於許多狀況要等實際運作後才會發現，纜車啟動後可說是重要關鍵，一接獲問題，維修人員得迅速前往排除，一刻也不得閒。維修纜車工作辛苦不易，其中像是巡檢塔柱須爬上爬下，身上的安全裝備要謹慎穿著，絕不能有一絲差錯，此次負責帶領小編體驗的學長林文杰（杰哥），更在開工前特地拜拜祈求平安順利，而在出發前往工作現場途中，因為不能大量開發，必須盡量維持原來山貌的關係，在第一站T2塔柱的唯一必經通道，一路上要渡河、爬坡、走過約300多道階梯，不但要雙手並用拉著細繩前進，還得注意路面濕滑險峻，這也是貓纜維修人員的日常。

台北畫刊_瞧百職貓纜維修員（圖／ETtoday）

▲即新聞小編收到《台北畫刊》之邀，深入體驗一日貓纜維修員。

台北畫刊_瞧百職貓纜維修員（圖／ETtoday）

▲▼因地貌關係不能大量開發，貓纜維修人員帶著小編巡檢塔柱路途中，不但要跋山涉水，還得走過有眼鏡蛇出沒的樹林。

台北畫刊_瞧百職貓纜維修員（圖／ETtoday）

好不容易抵達巡視地點，小編已經上氣不接下氣，緊接著要挑戰攀爬約6～7層樓高的塔柱，光用看的就已經讓小編「挫咧旦」，實際上去後，遠眺風景雖然美，卻沒心情欣賞，反而求救大喊「看到木柵景色了，比想像中還要高好多，我的腳都軟了」，除了要留意腳下階梯間距不一，更因為部分脫離了護籠保護，每一步都要小心翼翼，杰哥也透露自己第一次爬塔柱時，一樣腳抖害怕，但對維修員來說，登高是小兒科，到職前都要接受基本的繩索訓練完成結訓，才能隨時排除突發狀況。

台北畫刊_瞧百職貓纜維修員（圖／ETtoday）

▲▼小編爬上塔柱後，看到美麗的木柵景色卻沒心情欣賞，實際體會到貓纜維修人員每天要登高的工作日常。

台北畫刊_瞧百職貓纜維修員（圖／ETtoday）

台北畫刊_瞧百職貓纜維修員（圖／ETtoday）

貓纜維修人員不僅要爬高，還要走過可怕的叢林。由於塔柱主要蓋在山區裡，維修人員在巡檢時，除了閃避障礙物如樹枝，還要小心恐怖的眼鏡蛇出沒，不過也有巧遇過可愛穿山甲的時候，最令杰哥印象深刻的是，貓纜剛開始建置時，發現22號塔柱有金剛鸚鵡在上面築巢，甚至出現啃咬纜線情況，導致纜線偵測到異常，啟動安全機制停止運行，維修人員必須趕緊上塔柱巡檢之外，也得化身驅鳥人，「有時候我們在塔下就看到牠，但牠看到我們『黃色帽子』來就飛走了，等到我們修好之後，看到『黃色帽子』走了，牠又過來。」

台北畫刊_瞧百職貓纜維修員（圖／ETtoday）

▲▼目前貓纜正在做新纜索更換，除了從法國運來的換纜大型機具進行，更由台法技師一起跨國合作完成。

台北畫刊_瞧百職貓纜維修員（圖／ETtoday）

台北畫刊_瞧百職貓纜維修員（圖／ETtoday）

貓空纜車營運至今已邁入第15年，考量纜線已到了使用年限，目前貓纜正在做纜索更換，因一捆纜繩重量累計約40幾公噸，全長4公里，面對龐大的換纜工程，須仰賴從法國運來的換纜大型機具進行，並依循法國原廠技術，由法國與台灣技師一起跨國合作完成，因此現在到貓纜看不見任何纜車和纜線，處於暫停營運狀態，預計12月中旬完工，將視實際作業狀況，再另行公告恢復營運時間。在揭開貓纜維修人員的神秘職業面紗後，除了了解他們不為人知的辛勞一面，也更佩服他們不只要具備專業技能，也要有過人膽量。

（臺北市政府觀光傳播局 廣告）

►花799元就有睡在雲朵上的fu

ET快訊
韓女團成員宣布結婚！嫁大6歲企業家　甜蜜婚紗曝光
590萬買到台中凶宅！　投資客再+400萬喊賣
麥克雞塊「1吃法」太前衛！網爆喊邪教　他驚呆：我不孤單吧
賈永婕愛犬遭咬四個大洞！　對方飼主「1句話」讓她爆氣
入夜瞬間「掉10°C 」！　下周回暖時間點出爐
「茶妹一天尬3人」月收入驚呆！5萬男完事後傻了：養得起嗎
特斯拉Model 3全面漲價！　台灣都變貴了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天母萬聖節嘉年華六日不封街開跑　周遭管制路段一次看！

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感：再正都撐不起來

打高端能否飛上雲端？市議員關切　鄭文燦：不能剝奪市民選擇權

入夜瞬間「掉10°C 」最低溫曝！下周明顯回暖時間點出爐

一日體驗貓纜維修員　爬7層樓高塔柱腿軟「看到景就開始抖了」

女友曖昧討「嘉明的味道」超撩人！純情木頭男「遞出1杯」GG了

交往3年沒接過吻！準新娘要求聘金「30萬→100萬」：不給我好不值得

說好聘金30萬「當晚改喊100萬」　男方妹傻眼：我只收6萬就嫁了

「茶妹一天尬3人↑」月收入驚呆！5萬男完事後傻了：養得起嗎

花蓮交通e點通升級V2.0！陸海空資訊全都有　另加懶人包

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

貼身熱舞！職業猛男月入10萬↑ 正妹體驗性感絕技嗨喊「好刺激」

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

余文樂開箱工作室！Q兒正臉曝光　王棠云素顏遭虧「照片都是騙人的」

哭了！騎新車到彰化139縣道兜風　他收「16張罰單」至少噴19200元

劉冠廷《詭扯》全裸「整副放到襪子裡」　爆侯彥西亂貼露毛：快笑死怎麼演

天母萬聖節嘉年華六日不封街開跑　周遭管制路段一次看！

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感：再正都撐不起來

打高端能否飛上雲端？市議員關切　鄭文燦：不能剝奪市民選擇權

入夜瞬間「掉10°C 」最低溫曝！下周明顯回暖時間點出爐

一日體驗貓纜維修員　爬7層樓高塔柱腿軟「看到景就開始抖了」

女友曖昧討「嘉明的味道」超撩人！純情木頭男「遞出1杯」GG了

交往3年沒接過吻！準新娘要求聘金「30萬→100萬」：不給我好不值得

說好聘金30萬「當晚改喊100萬」　男方妹傻眼：我只收6萬就嫁了

「茶妹一天尬3人↑」月收入驚呆！5萬男完事後傻了：養得起嗎

花蓮交通e點通升級V2.0！陸海空資訊全都有　另加懶人包

鴻海旗下工業富聯公布前三季財報　淨利年增25％

遞延買氣出籠　信義房屋Q3營收年增47.24%

換臉之亂》張琬平／建立下架機制　全面規範Deepfake

桃猿拚打季後賽　曾豪駒：就看這一波對戰　

展現農村慢生活！台東電光社區金牌農村競賽勇奪銅牌

選菁英代表國家隊！全國自由車公路錦標賽　千名好手台東競輪

「30公分超大一根」完全入體…30歲男衝醫院羞吐原因　醫夾到崩潰

藍轟城中城調查！「球員兼裁判」誰都不用負責　綠籲尊重專業

滿櫃子衣服卻「永遠少一件」？原來是這3個原因惹禍，下次逛街別再犯

天母萬聖節嘉年華六日不封街開跑　周遭管制路段一次看！

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭容忍小三原因

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

第三週加碼券抽完了　所有中籤號碼一次看

第13期規劃出爐「BNT滿4週可打第二劑」

快訊／Delta+入侵台灣！英籍男驗出

王必勝正宮曝光！牧師心疼：可惜嫁了渣男

爸媽留「8000萬現金」他卻想放棄繼承　暗黑原因曝

明年教召14天！七年級「衰事再+1」崩潰了

打BNT5天後　他全身血斑送醫搶命

2波變天雨報到　賈新興：12月冷空氣強

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

李怡貞讚王必勝「奇才」：不當指揮官太可惜

更多熱門

相關新聞

「等我爆炸，誰都攔不住」　製片撞傷女騎士還恐嚇

「等我爆炸，誰都攔不住」　製片撞傷女騎士還恐嚇

陳姓電影製作公司負責人因開車變換車道時，不慎撞傷1名19歲女騎士，陳男尋求和解但不滿對方態度不佳，竟打電話揚言認識十五分幫老大，「現在給妳機會哦，等我3個月後爆炸，誰都攔不住我」，「看要白的黑的解決，自己選」，女騎士堅不妥協提告，台北地檢署26日根據事故鑑定報告，依過失傷害、恐嚇罪起訴陳男。

木柵公寓被震壞！「陽台變形」路人皮皮挫

木柵公寓被震壞！「陽台變形」路人皮皮挫

疫情衝擊扛不住　小巨蛋今年大虧4600萬

疫情衝擊扛不住　小巨蛋今年大虧4600萬

北市文山區大白鴨逛大街　一度對峙跑給警追

北市文山區大白鴨逛大街　一度對峙跑給警追

北漂租屋n年「在木柵買房穩嗎？」吸熱論

北漂租屋n年「在木柵買房穩嗎？」吸熱論

關鍵字：

台北畫刊木柵貓空貓空纜車貓纜貓纜維修員

讀者迴響

熱門新聞

峮峮深夜淚眼道歉！

丟丟妹25歲「未婚懷孕」正式決裂爸爸！

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭容忍小三原因

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1

美國「百萬流量喜劇網紅」逝世得年22歲

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

「地方創生券」第3週號碼出爐！　9組幸運兒500元入袋

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

第三週加碼券抽完了　所有中籤號碼一次看

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面