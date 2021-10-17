北市文山區大白鴨逛大街　一度「對峙」跑給警追

記者張君豪／台北報導

17日上午11點20分許、台北市文山區木柵路1段與辛亥路7段路口發生一件鴨子逛大街在路口徘徊案件，轄區文山一分局警方接獲不少路過駕駛反應，轄區復興派出所派出警員到場，發現疑似民眾飼養的寵物鴨走失正在馬路逛大街，在場警員顧慮可能影響交通、大白鴨可能遭車輛撞擊受傷，只能硬著頭皮當街逮捕該隻逛大街的大白鴨。

▲17日上午北市文山區辛亥路木柵路口發生一起大白鴨逛大街的趣事，警方為防車輛撞擊發生車禍、派警員到場逮鴨。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

文山一警方表示，上述時間接獲民眾報案反映，「有大白鴨在馬路上閒晃造成往來人車危險」，轄區派遣警員到場處理；目擊民眾表示，這隻大白鴨搖頭晃腦地從木柵路辛亥路路口悠然走到中港抽水站路旁，有熱心民眾跟著這隻大白鴨，深怕鴨子衝到快車道上釀成車禍。

警員到場目擊看到「鴨子逛大街」狀況也深表無奈，但為了用路民眾人車安全，也只能戴上手套徒手捕捉這隻大白鴨。大白鴨在路邊一度和警員對峙，甚至舞動翅膀表達抗議跑給警員追，所幸警方順利「逮捕」鴨子、並將大白鴨帶上警車後載返派出所，依規定通知北市動保處進行收容安置，警方也籲請失主盡速跟動保人員聯絡。

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