秋冬泡湯正是好時機　宜蘭溫泉秘境三大享受非去不可

文／時尚家居

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店大廳獨特的休閒渡假風格。

與世隔絕的天然溫泉秘境，非去不可的三大享受：員山溫泉美人湯、天夢之床、獨棟Villa泳池。宜蘭第一家國際連鎖品牌酒店-The Westin Yilan Resort 宜蘭力麗威斯汀度假酒店百年歷史的員山溫泉泉井位址即在酒店園區內，溫泉水供應至各區域的客房、湯屋、露天風呂，寒冷的冬天甚至連室外泳池及Villa私人泳池都開放引用溫泉水。宜蘭員山獨天獨厚的環境成為旅客們遠離世俗塵囂的頂級的泡湯勝地，也是國際旅客到宜蘭指定入住的渡假飯店之一。

▲宜蘭力麗威斯汀酒店廊道幽靜令人放鬆，是頂級渡假首選。

酒店的溫泉風呂泉源來自蘭陽溪水系宜蘭河上游，於酒店周圍開鑿兩口宜蘭員山溫泉泉井。宜蘭員山溫泉開發史可追溯自兩百多年前清朝時期的宜蘭「員山溫泉」(又稱宜蘭溫泉)，為蘭陽平原沈積岩區溫泉，水質清澈透明，泉溫在37-45℃之間，酸鹼值約為pH 8.5，屬於碳酸氫鈉氯化物泉、色清無臭，洗後光滑柔細不黏膩，成為蘭陽十八景之一，被譽為「溫泉中的溫泉」，更是俗稱的「美人湯」。此外，宜蘭力麗威斯汀巧妙地坐落於「水的故鄉」- 員山，在太平洋水氣與雪山山風作用交會下，當地更是孕育出口感醇厚、風味迷人的噶瑪蘭威士忌，周遭的福山植物園、枕頭山休閒農業區、大樹下的歌仔戲曲來源皆位於這塊旗艦級的大自然禮讚。

▲秋冬泡湯正是好時機，碳酸氫納美人湯有如浸潤在化妝水般，使用振興券消費加碼。

宜蘭力麗威斯汀除了客房內提供溫泉湯池，館內更設有露天風呂大眾池及溫泉湯屋，露天風呂雙邊湯池一方一圓、一黑一白，分別設置男湯池及女湯池，各有其獨特設計巧思，酒店貼心地每日更換男女湯牌，讓貴賓能體驗不同泡湯氛圍，感受太極內外兼練、柔和、緩慢、輕靈，湯池設計分別為高溫池（水溫約40-43℃）、中溫池（水溫約38-40℃）、常溫池（水溫約17-20℃）及戶外湯池（水溫約38-40℃）。室內空間並設有烤箱、蒸氣室與休息區，空間寬敞、靜謐舒適，戶外風呂區則以落地窗臨分隔，視野遼闊，天然植栽與煙霧繚繞的迷人氛圍，感受最純淨的放鬆。

▲宜蘭威斯汀精選房型有親子家庭房主題配製適合親子同遊。

除了頂級三溫暖的露天風呂，館內設有6間獨立湯屋 - 唐印、玉扇、明鏡、瓏月、銘月、玉蝶，其取自威斯汀植栽設計，選用常綠多肉植物為名，代表與大自然綠意的連結，在隱密靜謐的泡湯空間，舒緩坐臥在溫暖湯泉中，將身心的疲憊與壓力全部帶走。每間獨立湯屋室內坪數大小約為13坪，泡湯一隅的淋浴間更設有蒸氣浴，並配有席夢思獨家為威斯汀設計的「天夢之床」，享受頂級質感不在話下。將大自然的綠意禪境延伸至隱密泡湯私人空間，身心靈達到無與倫比的平靜放鬆，是旅人們造訪時應有的極致幸福享受。

▲宜蘭力麗威斯汀酒店 以東方禪風詮釋日式傳統雁型設計的建築風格。

圖文提供｜宜蘭力麗威斯汀度假酒店

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