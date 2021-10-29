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週年慶家電升級攻略「五倍券買智慧冰箱、洗衣機」！三「星」二意一次就滿意、家事變好簡單

▲▼三星冰箱、滾筒洗衣機、直立式洗衣機情境拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲週年慶期間百貨公司針對三星家電推出的「星級」優惠不手軟，再加上振興五倍券，此時正是更新冰箱、洗衣機等高單價家電的好時機。（圖／記者湯興漢攝，下同）

科技中心／綜合報導

受到疫情影響，今年家中女主人要操煩的事情變得更多了！隨著待在家的時間增長，為了hold住家中大小事，女主人們天天忙前忙後，每天下班回家「自煮管理」，想要一次大量囤糧卻煩惱冰箱空間太小冰不下，又怕溫度保持不夠食材失去新鮮，家人吃了反而不健康；拒絕將外面的髒污和病菌帶回家，必須每天狂洗全家人外出的衣服，若是家有嬰兒，大人小孩的衣物還得分開洗，費時又費力，但就算天天都洗卻仍然無法確定衣服真的有被洗乾淨，還要擔心心愛的衣服經歷洗滌「折磨」後可能被洗壞的風險，這些身心俱疲的女主人們個個厭世至極，FB及討論區到處看得到討拍取暖文，吶喊著需要有人來幫忙分憂解勞。

適逢週年慶期間，各大百貨紛紛祭出超強折扣以及加碼優惠，白熱化的價格戰熱鬧開打，現在正是撿好康的最佳時機，不妨將家中大型家電像是冰箱、洗衣機一次升級，讓具備多種智慧功能的高級家電，以實際行動好好照顧女主人，從今往後不必再為家務煩心，像是網路評價有口皆碑的三星智慧冰箱和洗衣機就是能省事省心的好幫手。有了「Homebar美式對開冰箱（RS82A6000B1/TW）」，幻夜黑帥氣外型就像一名體貼「大肚」的紳士，冷藏492L、冷凍303L共795L的超級寬敞內存大容量，能把每個家人喜歡吃的食材全都放好放滿；環繞式氣流就算對開冰箱空間較深，也能將冷風完整吹拂到冰箱各角落，均衡的溫度讓食材保持滿滿鮮度。

▲▼三星冰箱、滾筒洗衣機、直立式洗衣機情境拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲三星「Homebar美式對開冰箱（RS82A6000B1/TW）」擁有寬敞內存大空間。

▲▼三星冰箱、滾筒洗衣機、直立式洗衣機情境拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲頂置式LED比一般傳統燈泡來得省電、明亮度也更高，對開冰箱的環繞式氣流能保持食材新鮮。

▲▼三星冰箱、滾筒洗衣機、直立式洗衣機情境拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲智慧感應器和智慧面板能隨時監控冰箱狀況。

過去從舊冰箱拿出來的食物總是有股「冰箱味」，三星Homebar美式對開冰箱利用活性碳除臭技術消除異味，生熟食混放照樣保有原始風味。最棒的是，擁有獨特的迷你吧，可以透過冰箱門板上的小開口輕鬆拿取，除了節省耗能，迷你吧還能利用門板當作調酒桌面，不論是在廚房煮菜好熱想立刻來杯冰水，或是晚上和另一半小酌談心，迷你吧宛如個人專屬VIP Bar，隨取即用超級方便。

▲▼三星冰箱、滾筒洗衣機、直立式洗衣機情境拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼獨特的迷你吧設計讓人方便隨時取用，又不怕大開冰箱耗能。

▲▼三星冰箱、滾筒洗衣機、直立式洗衣機情境拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

每天面對一大堆髒衣服要洗，女主人不僅身體勞動好疲憊，面對繁瑣的操作步驟以及不確定能否真正除菌洗淨的洗衣機更是令人心累，換上三星「AI衣管家蒸洗脫烘滾筒洗衣機（WD19T6500GV/TW）」曜石黑簡約大氣又耐髒，光是時尚外型就讓人願意先買單，更何況這款滾筒洗衣機超聰明，擁有AI智慧洗衣，能自動檢測衣服有多髒、智慧精準添加洗劑，大容量洗劑貯存裝置避免女主人每次倒洗衣精沾手危機，全程呵護纖纖玉手；透過洗衣記錄分析洗衣習慣，自動調整最適合介面及選項，洗衣時就是女主人趁機讓腦袋休息放空的好時候。

▲▼三星,對開冰箱,洗衣機,智慧AI,週年慶,五倍券,家電。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼三星「AI衣管家蒸洗脫烘滾筒洗衣機（WD19T6500GV/TW）」曜石黑，滾筒式開口衣物方便拿取。

▲▼三星,對開冰箱,洗衣機,智慧AI,週年慶,五倍券,家電。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼三星冰箱、滾筒洗衣機、直立式洗衣機情境拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲大容量洗劑貯存裝置和精準投入洗劑的智慧設計，不必每次洗衣都要倒更省事。

防疫期間最令人擔心的抗菌問題，三星AI衣管家蒸洗脫烘滾筒洗衣機以「蒸氣除菌 + 熱風清新 + 槽洗淨」三招搞定，蒸氣除菌可以以高溫消滅 99.9%的細菌，再透過熱風清新技術為衣物除臭殺菌，即使在免水洗、免洗劑的情況下，同樣能讓衣服變得像新買的一樣清新好聞。洗衣機用久了髒污卡在桶槽，衣服只會愈洗愈髒，三星AI衣管家蒸洗脫烘滾筒洗衣機具備槽洗淨功能，能從桶槽到門上橡皮圈徹底清潔，品牌表示在高溫沖洗、快速翻攪的過程中，不須添加額外清潔劑，即可有效除去桶槽99.9%細菌兼除垢，而且每經過40次洗程後就會貼心自動提醒啟動槽洗淨，且獲得Intertek與英國抗敏協會BAF認證有效抗菌清潔。

▲▼三星冰箱、滾筒洗衣機、直立式洗衣機情境拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲三星AI衣管家蒸洗脫烘滾筒洗衣機以「蒸氣除菌 + 熱風清新 + 槽洗淨」三招解決除菌問題。

天天洗衣也不怕把衣服洗壞，三星AI衣管家蒸洗脫烘滾筒洗衣機的「Eco Bubble泡泡淨」功能，將細緻綿密泡泡迅速滲透進衣料纖維，快速溶解髒汙，並可能洗清效率加倍提升。然後「去汙水瀑」利用強力水瀑沖刷，衣服被徹底洗淨、亮麗如新，最後極致鑽石鋼槽設計的桶槽雙面拋光和細緻排水孔洞，在攪洗過程中能大幅降低對細緻衣物或特殊防水材質衣物的損害。三星另一款「噴射雙潔淨系列直立洗衣機（WA21A8377GV/TW）松木黑」則具備「BubbleStorm泡泡淨科技」和高溫蒸氣除菌功能，加速洗劑泡沫滲透衣物、快洗提升效率，少量衣服大約只需洗半小時，獲德國科學與技術協會（VDE）馬達耐用認證的強勁數位變頻馬達，還能達到低噪音並節省耗能，幫助女主人更快完成洗衣任務，追劇、護膚等愛護自己的時間變更多。

▲▼三星冰箱、滾筒洗衣機、直立式洗衣機情境拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲三星AI衣管家系列滾筒洗衣機的極致鑽石鋼槽+設計雙面拋光細緻排水孔洞，讓衣物不易勾紗具保護作用。

▲▼三星冰箱、滾筒洗衣機、直立式洗衣機情境拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲三星「噴射雙潔淨系列直立洗衣機（WA21A8377GV/TW）松木黑」外型時尚簡約。

▲▼三星冰箱、滾筒洗衣機、直立式洗衣機情境拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲「噴射雙潔淨系列直立洗衣機（WA21A8377GV/TW）」具備強勁馬達和快洗功能，約半小時即可完成少量洗衣，更擁有低噪音並節省耗能優點。

週年慶將至，百貨公司今年針對三星家電推出的「星級」優惠不手軟，趁此機會入手平時買下不去的高單價家電例如冰箱、洗衣機，不少百貨公司還有使用振興五倍券再下折扣的超殺好康，超值優惠讓人花錢不肉痛，為家中汰舊換新、迎來新氣象就是這麼輕鬆划算。

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