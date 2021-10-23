賴清德喊話陳柏惟「謝謝你的勇敢」：好好休息，修復裂痕

▲賴清德喊話陳柏惟。（圖／翻攝臉書／賴清德）



記者柯振中／綜合報導

基進黨立委陳柏惟罷免案23日通過，陳柏惟的任期只剩下7天。對此，副總統賴清德表示，許多人心疼陳柏惟，這一戰坎坷艱辛，民主的路本來就充滿挑戰，「好好休息，修復裂痕，然後，我們再一起，大步向前。」

賴清德在臉書上說明，驍勇善戰的勇士，身上總會布滿傷痕，經歷過錘鍊，才能更加堅強、不因挫敗而停下腳步。

▲陳柏惟罷免案通過。（圖／記者林敬旻攝）



賴清德說，陳柏惟被罷免成功，許多人感到心疼，尤其是每位肯定陳的鄉親，「這一仗坎坷艱辛，民主的路本就充滿荊棘挑戰，謝謝3Qi.tw 陳柏惟的勇敢。」

賴清德指出，民住要持續身化，政府、人民都要在每次的政治運動中學習、成長，接受這次的結果，跨越不捨，才能繼續前行，「我相信柏惟這一路，收穫的不只是逆風前行的艱難，還有許多溫暖與善良的支持，好好休息，修復裂痕，然後，我們再一起，大步向前。」

陳柏惟罷免案投票結果23日出爐，同意罷免票7萬7,899票，不同意票7萬3,433票，確定罷免通過，陳柏惟任期只剩7天。陳柏惟語帶感性地說，擔任立委1年9個月，獲得了7萬3,433名鄉親的認同，意味著台灣人對年輕人參政仍抱有希望，可惜這段時間的努力，還無法說服多數人，是他做得還不夠好，「我輸我不怨嘆。」

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