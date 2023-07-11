　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南警偵破外籍移工販毒　查獲新興毒品「雅巴」

▲台南市警歸仁分局加持搜索票查獲黃姓逃逸移工及台灣人沈姓男子等4人，起獲大批毒品，其中更有俗稱｢瘋藥」之新興毒品「雅巴」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局加持搜索票查獲黃姓逃逸移工及台灣人沈姓男子等4人，起獲大批毒品，其中更有俗稱｢瘋藥」之新興毒品「雅巴」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局加強查緝各類毒品案件，近期更執行保護暑期青少年身心安全的青春專案，警方獲報有1名越南籍逃逸移工對外宣稱｢台灣錢真好賺」之販毒情資，持搜索票查獲黃姓逃逸移工及台灣人沈姓男子等4人，起獲大批毒品，其中更有俗稱｢瘋藥」之新興毒品「雅巴」。

歸仁分局組成專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並派員不眠不休調查、蒐證及監控，於7月6日認時機成熟，連續2日持搜索票分別在台南仁德區查獲藥頭黃姓逃逸移工（越南籍）及其小弟沈姓男子（本國籍）2人，並積極向上溯源，在永康區查獲該批毒品上游之黃姓藥頭及阮姓藥腳（均為越南籍之逃逸移工）各1人。

▲台南市警歸仁分局加持搜索票查獲黃姓逃逸移工及台灣人沈姓男子等4人，起獲大批毒品，其中更有俗稱｢瘋藥」之新興毒品「雅巴」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次查緝行動總計查扣毒咖啡約700多公克、安非他命20多公克、大麻、搖頭丸、電子磅秤1臺、咖啡包封口機、毒品分裝袋及膠囊、壓粉版組、手機及平板電腦等證物；其中更發現國內少見使用會產生嚴重幻覺，甚至出現暴力行為之俗稱｢瘋藥」之新興毒品-雅巴。全案依違反毒品危害防制條例等罪嫌將該藥頭3人及藥腳1人，移送台南地檢署偵辦。

歸仁警分局長邱顯良表示，目前正值暑假期間，許多青少年、學生會藉由長假外出旅遊、打工賺取學費或到時下流行之夜店消費，而毒咖啡及新興毒品經常隱身於這些場所，為避免青少年稍一不慎就遭受到毒品危害而戕害身心，歸仁警分局於暑期執行青春專案期間，全體動員大力掃蕩毒品，誓將毒品趕出民眾的生活圈，全力打造無毒家園。

ET快訊
風向變了！　一票挺學生「熱炒就該配飯」
昆凌破尺度解放泳衣！　「超兇上圍」9萬人看光
快訊／北科白飯之亂　校方首發聲明！
台中20年「排隊美食」慘燒毀！　婆媽喊心痛
熱炒老闆再發聲！　總召怒了：店家說詞矛盾
陳凱倫性侵隊友妻未遂　任教校方「一句話引發眾怒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

夏日新竹風~帆船體驗營活動　南寮漁港熱情登場

南警偵破外籍移工販毒　查獲新興毒品「雅巴」

暑假來北海岸暢遊3大漁港　新北現撈海鮮品蟹樣樣好

萬里大冠鷲脫水無力路倒　新北動保處祭出猛禽救難三寶

台中爆發「特斯拉蹭電仔」亂停車格還充電　市府怒：一率竊電送辦

耳朵出現蟲蟲危機怎麼辦？　耳鼻喉科醫籲勿自行處理

南投縣推幼兒園餵藥SOP　縣議員邀縣府官員、幼教業者和家長座談

最高薪上看10萬！　桃園聯合徵才釋2,100職缺助中高齡求職者

大學分科測驗本周登場　新北3考場部分路段開放臨停

2025雙北世界壯年運動會　侯友宜盼賽事展現台灣魅力

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

行人挨車撞傷還被罰500元！　網看畫面罵爆「要走田裡？」

《偷偷藏不住》曖昧名場面好甜　趙露思餵吃草莓..陳哲遠連手一起吃

夏日新竹風~帆船體驗營活動　南寮漁港熱情登場

南警偵破外籍移工販毒　查獲新興毒品「雅巴」

暑假來北海岸暢遊3大漁港　新北現撈海鮮品蟹樣樣好

萬里大冠鷲脫水無力路倒　新北動保處祭出猛禽救難三寶

台中爆發「特斯拉蹭電仔」亂停車格還充電　市府怒：一率竊電送辦

耳朵出現蟲蟲危機怎麼辦？　耳鼻喉科醫籲勿自行處理

南投縣推幼兒園餵藥SOP　縣議員邀縣府官員、幼教業者和家長座談

最高薪上看10萬！　桃園聯合徵才釋2,100職缺助中高齡求職者

大學分科測驗本周登場　新北3考場部分路段開放臨停

2025雙北世界壯年運動會　侯友宜盼賽事展現台灣魅力

高中免試入學今放榜　12.9萬人上榜「錄取率98.75%」

力抗換侯！公教軍警消挺侯友宜造勢週四登場　前立委曝出席大咖

快訊／主嫌曝光！台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

月收千萬！詐欺男躲東南亞設水房　32歲「大局妹」女友出國一起騙

雲海超Q！夏季限定絕美「3大山系剉冰」回來了　1門市限定吃

遊說大谷翔平來大都會當隊友？　千賀滉大：這就去給他戴帽子

聯合國警告！地球剛經歷「有記錄以來最熱7月」　毀滅性影響曝

10歲童眼睛刺痛竟是「蒼蠅產卵」　醫生一口氣清出11隻蠕動蛆蟲

郭台銘喊團結對抗民進黨　「不必要的攻訐與捏造到此為止」

陸劇男神被爆「密戀65萬巨胸網美」！被揭曖昧4線索…友：官宣了嗎

鸚鵡悲唱《新不了情》　深情高歌彷彿苦戀過

地方熱門新聞

台中特斯拉蹭電仔出籠！市府怒送辦

暑假來北海岸漁港　遊玩品蟹樣樣好

大冠鷲脫水無力路倒　新北祭出猛禽救難三寶

桃園聯合徵才釋2,100職缺　助中高齡求職者

食品包裝、網購包材禁用PVC材質

南投縣推幼兒園餵藥SOP

「新北永續未來學院」體驗營

大學分科測驗登場　新北3考場部分路段開放臨停

南警查獲新興毒品「雅巴」

耳朵出現蟲蟲危機？　醫籲勿自行處理

七堵掩埋場變身環保公園　謝國樑：打造綠化新基隆

父女受困山域消防人員引導脫困

凱旋夜市恐熄燈！　攤商要告了

遭疑躲賴身後「導演」學生　議員回應

更多熱門

相關新聞

男吸K菸拒攔查狂飆闖紅燈！警網兩度圍捕

男吸K菸拒攔查狂飆闖紅燈！警網兩度圍捕

台南市二分局南門派出所所長周有謚，9日凌晨3時許攔檢1部停等紅燈超過停車線自小客車，該車拒檢逃逸，警通報線上警網攔截，在中成路被民權所警網發現圍捕，車上孫姓駕駛棄車逃逸，仍遭追捕員警搜獲壓制逮捕，並起獲毒品咖啡包9包重41.67公克、愷他命1包重1.07公克及吸食K盤1個等，全案依毒品等罪嫌送辦。

2警犬值勤誤食冰毒　搶救仍殉職

2警犬值勤誤食冰毒　搶救仍殉職

台中「小小警察營」5大闖關超受用

台中「小小警察營」5大闖關超受用

國道追撞　找到毒品假車牌...這下慘了

國道追撞　找到毒品假車牌...這下慘了

嚇到喊「爸爸」擁槍販毒男剪刀襲警

嚇到喊「爸爸」擁槍販毒男剪刀襲警

關鍵字：

南警偵破外籍移工販毒毒品雅巴

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

城隍警示小心火和電　4生肖注意

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

人妻搞上帥禮賓！酒後一夜情「一發中獎」

Joeman、妮婭分手：決定還彼此自由

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

即／台南狀元遭虐死丟包！警帶回5男1女　主嫌仍在逃

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

林采緹追問男友「生過的有比較鬆嗎」

台鐵插座貼勿用標語！專家曝無視下場

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面