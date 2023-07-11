南警偵破外籍移工販毒　查獲新興毒品「雅巴」

▲台南市警歸仁分局加持搜索票查獲黃姓逃逸移工及台灣人沈姓男子等4人，起獲大批毒品，其中更有俗稱｢瘋藥」之新興毒品「雅巴」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局加強查緝各類毒品案件，近期更執行保護暑期青少年身心安全的青春專案，警方獲報有1名越南籍逃逸移工對外宣稱｢台灣錢真好賺」之販毒情資，持搜索票查獲黃姓逃逸移工及台灣人沈姓男子等4人，起獲大批毒品，其中更有俗稱｢瘋藥」之新興毒品「雅巴」。

歸仁分局組成專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並派員不眠不休調查、蒐證及監控，於7月6日認時機成熟，連續2日持搜索票分別在台南仁德區查獲藥頭黃姓逃逸移工（越南籍）及其小弟沈姓男子（本國籍）2人，並積極向上溯源，在永康區查獲該批毒品上游之黃姓藥頭及阮姓藥腳（均為越南籍之逃逸移工）各1人。

本次查緝行動總計查扣毒咖啡約700多公克、安非他命20多公克、大麻、搖頭丸、電子磅秤1臺、咖啡包封口機、毒品分裝袋及膠囊、壓粉版組、手機及平板電腦等證物；其中更發現國內少見使用會產生嚴重幻覺，甚至出現暴力行為之俗稱｢瘋藥」之新興毒品-雅巴。全案依違反毒品危害防制條例等罪嫌將該藥頭3人及藥腳1人，移送台南地檢署偵辦。

歸仁警分局長邱顯良表示，目前正值暑假期間，許多青少年、學生會藉由長假外出旅遊、打工賺取學費或到時下流行之夜店消費，而毒咖啡及新興毒品經常隱身於這些場所，為避免青少年稍一不慎就遭受到毒品危害而戕害身心，歸仁警分局於暑期執行青春專案期間，全體動員大力掃蕩毒品，誓將毒品趕出民眾的生活圈，全力打造無毒家園。