台南檢警破獲販毒集團　槓上開花再破改造槍械工廠起獲毒品槍械

記者林悅／台南報導

台南市地檢署指揮警方，循線破獲販毒集團，緝獲吳嫌及藥腳共11人，並在林姓販毒集團成員台南歸仁住處，查獲改造槍械工廠，起獲成品Model Gun Jp 915型手槍1枝、半成品P BERETTA型手槍1枝、改槍器具一批、毒品安非他命、愷他命、一粒眠等證物，全案依毒品、槍砲、偽造文書等罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

▲台南地檢署指揮台南市警局專案小組，破獲販毒集團緝獲11人，並在林姓犯嫌住處查獲改造槍械工廠，起獲手槍、毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市刑警大隊毒品查緝中心進行大數據分析，深入追蹤一起2022年12月8日與永康分局共同溯源查獲吳姓、蘇姓毒鴛鴦持有大量毒品案，警方發現吳嫌時正因販毒案被判9年5月有期徒刑確定通緝中，逃亡期間使用另名李姓男子身分躲避追緝，而吳嫌持有的李男健保卡上照片竟係吳嫌本人的照片，隨即報請台南地檢署檢察官王宇承指揮偵辦，並與偵一隊、永康、第二分局共組專案小組追查。

檢警調查發現，李姓男子於2022年間向衛生機關謊報健保卡遺失，竟使用吳嫌相片申請補發，並交付予吳嫌使用，以換取毒品安非他命，而吳、蘇二嫌陸續流竄台南、高雄地區販售安非他命、愷他命、一粒眠牟利。

警方在緝獲吳嫌入監服刑後，蘇嫌轉與李男、陳女共組販毒集團，並以汽車旅館、飯店頻繁轉換作為販毒據點，慣性使用友人身分躲避查緝，專案小組在2023年3、4月間陸續查緝蘇嫌、李嫌到案，李嫌亦持另蘇男身分證件冒名應訊，但被識破。

復經檢警半年餘戮力追查，鎖定該集團販毒網絡及犯罪事證，於7月12日分持搜索票6張在台南、高雄地區同步查緝藥腳7人到案，其中在該集團成員林嫌歸仁住處查獲改造槍械工廠，起獲成品Model Gun Jp 915型手槍1枝、半成品P BERETTA型手槍1枝及大批改槍工具、毒品安非他命、愷他命、一粒眠等證物，全案依涉嫌毒品、槍砲、偽造文書等罪嫌移請台南地檢署偵辦。

台南市刑警大隊長林宏昇呼籲，凡走過必留下痕跡、證據，不肖歹徒切勿以身試法，刑大絕對貫徹政府打擊毒品、槍枝零容忍決心，全力維護安全宜居大台南。