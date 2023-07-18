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東海刺青師「會員制」販毒　不留存貨只賣熟客…機關算盡仍遭逮

▲▼ 。（圖／台中市刑大提供）

外號「春安」的刺青師陳姓男子販毒遭逮。（圖／台中市刑大提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市外號「春安」的刺青師陳姓男子，以自己的刺青店面為據點，針對熟客販毒，生意絡繹不絕。警方去年接獲線報，蒐證後前往陳男住處執行搜索，當場查獲海洛因、安非他命等毒品，依毒品罪將陳男及共犯移送台中地檢署偵辦，檢方今年5月偵結起訴。

台中市刑大偵二隊去年偵辦販毒案，查獲5名藥腳，經向上溯源，發現1名54歲陳姓男子涉有重嫌，立即成立專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦。

警方調查，陳男對外自稱「春安」，在西屯區東海藝術街商圈附近經營刺青店，起先他偶爾自行施用毒品，後來發現販毒有利可圖，2021年起夥同胞弟一起販毒，遭逮前獲利百萬。

據悉，陳男深知近年警方強力防範毒品犯罪，他便以自己的刺青店為據點，實施會員熟客制，只有找他刺青過的客戶、或是客戶介紹的熟人才能與他購買毒品，且每次交易都只準備客戶需求的量，不另外存貨，降低遭警方查獲的風險。也因為陳男的小心謹慎，讓他的毒品生意相當興隆。

檢警蒐證完備後，去年10月底前往陳男住處搜索，查獲海洛因5.1公克、安非他命14.5公克、分裝袋一大包、電子磅秤2台、行動電話2支等贓證物，全案訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署，檢方今年5月間認犯罪事證明確，將陳男及其胞弟提起公訴。

▲▼ 。（圖／台中市刑大提供）

▲陳男胞弟與哥哥合夥販毒，遭警方查獲。（圖／台中市刑大提供）

警方呼籲，毒品為萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法。臺中市政府警察局刑事警察大隊為遏止毒品危害，亦將全力聚焦打擊上游製、販、運毒品等犯罪行為，維護「毒品零容忍」的優質治安環境。

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