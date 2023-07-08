嚇到喊「爸爸」販毒男剪刀襲警　衝鋒槍+狙擊槍...工寮成軍火庫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局北斗分局埤頭分駐所日前接獲線報，轄內一名46歲黃姓男子持有多把槍枝，隱身在農田的工寮內，從事毒品交易，當他一看到員警持搜索票時，竟手足無措的大喊「爸爸」、還持大剪刀襲警拒捕，所長林聖智見狀奮不顧身環抱黃嫌，其他員警噴辣椒水合力逮人，警詢後移送地檢，並持續追查不法上游來源。

▲彰化販毒男持剪刀攻擊員警。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲販毒男擁槍自重。

這起案件發生在6月28日，黃男居住在父母農地的工寮內，以販毒為生，進出的人複雜，附近的農戶更是心驚驚，當警方持搜索票進入時，眼神飄忽不定，又嚇得喊了好幾聲「爸爸」、接著情緒失控，林聖智看到犯嫌拿出剪刀攻擊其他員警，隨即雙手環抱，其他人拿出辣椒水合力壓制將人逮捕。

由於工寮內堆放許多肥料、農藥及其他農作工具，警方在農架上，搜出衝鋒槍、狙擊槍等槍械及毒品，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及妨害公務等罪嫌，移送彰化地檢偵辦。

▲黃男以吸毒販毒維生。

警察局局長張國雄獲知所長保護員警事蹟後，前往分駐所慰問表揚，並強調維護社會治安是警察的責任，對於危害民眾生命、身體、財產安全之案件，絕對依法究辦；並呼籲民眾如發現可疑人、事、物，請立即向警方報案，共維縣內良好社會治安環境。

▲縣警局長張國雄(左)前往埤頭派出所獎勵。（圖／警方提供）