騎警車載「屁蛋妹」飆過西門町　萬華緝毒王「繳1元」結局逆轉

記者劉昌松／台北報導

台北市萬華分局警員王彥尊，前年私下騎警用機車載女友「屁蛋妹」，還嗆蒐證檢舉的民眾「看什麼看」，事後解釋因為女友流產情況緊急才使用公務車，加上他另遭民眾檢舉違法搜索包包，被萬華分局一併函送法辦，台北地檢署調查後，20日以王已繳回汽油費「1元」，無主觀犯意等理由，處分不起訴。

▲警察騎車載女友，事後認錯繳回1元油錢獲不起訴。（合成圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」、屁蛋妹IG）

26歲的王彥尊因剛到萬華分局就靠著一雙利眼，抓了許多毒販、通緝犯，而有萬華緝毒王之稱，但在2019年10月24日上午9點多的時候，他穿著警察制服，騎公務車，載著女友行經西門町長沙街一帶，引起一旁騎士側目，但王卻突然向對方嗆聲「看甚麼看」，民眾當場錄影蒐證口角衝突過程並po網。

而坐在後座的女友，被網友肉搜指出，是曾與MP魔幻力量前團員嘎嘎交往的「屁蛋妹」，王事後辯稱：「當時女友子宮出血，所以才下班後趕往載人準備去醫院」，但隨即又被其他網友爆料，在同一天晚上，另外在路上盤查民眾時，涉嫌未經同意就把手伸進民眾的包包，疑似違法搜索。。

萬華分局調查後，認為王的行為引起爭議，造成社會觀感不佳，記過處分並函送檢方偵辦，檢察官調查認為，王坦承犯行，也繳回騎警車所使用的公務油費1元與收據，另在盤查民眾的時候，可能主觀上認為民眾已經同意接受搜索，才會把手伸進包包裡去，雖然相關行為有瑕疵，但並未構成刑事犯罪，因此處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】



已婚法律教授告假網美誹謗 檢：兩人公婆互稱搞網愛他受贈150萬

