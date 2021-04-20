　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎警車載「屁蛋妹」飆過西門町　萬華緝毒王「繳1元」結局逆轉

記者劉昌松／台北報導

台北市萬華分局警員王彥尊，前年私下騎警用機車載女友「屁蛋妹」，還嗆蒐證檢舉的民眾「看什麼看」，事後解釋因為女友流產情況緊急才使用公務車，加上他另遭民眾檢舉違法搜索包包，被萬華分局一併函送法辦，台北地檢署調查後，20日以王已繳回汽油費「1元」，無主觀犯意等理由，處分不起訴。

▲警察騎車載女友，女方被起底是「屁蛋妹」。（合成圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」、屁蛋妹IG）

▲警察騎車載女友，事後認錯繳回1元油錢獲不起訴。（合成圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」、屁蛋妹IG）

26歲的王彥尊因剛到萬華分局就靠著一雙利眼，抓了許多毒販、通緝犯，而有萬華緝毒王之稱，但在2019年10月24日上午9點多的時候，他穿著警察制服，騎公務車，載著女友行經西門町長沙街一帶，引起一旁騎士側目，但王卻突然向對方嗆聲「看甚麼看」，民眾當場錄影蒐證口角衝突過程並po網。

而坐在後座的女友，被網友肉搜指出，是曾與MP魔幻力量前團員嘎嘎交往的「屁蛋妹」，王事後辯稱：「當時女友子宮出血，所以才下班後趕往載人準備去醫院」，但隨即又被其他網友爆料，在同一天晚上，另外在路上盤查民眾時，涉嫌未經同意就把手伸進民眾的包包，疑似違法搜索。。

萬華分局調查後，認為王的行為引起爭議，造成社會觀感不佳，記過處分並函送檢方偵辦，檢察官調查認為，王坦承犯行，也繳回騎警車所使用的公務油費1元與收據，另在盤查民眾的時候，可能主觀上認為民眾已經同意接受搜索，才會把手伸進包包裡去，雖然相關行為有瑕疵，但並未構成刑事犯罪，因此處分不起訴。

癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

已婚法律教授告假網美誹謗　檢：兩人公婆互稱搞網愛他受贈150萬
 

ET快訊
地震奇遇比基尼妹衝出家門！　本尊神出來了
騎警車載「屁蛋妹」飆過西門町　他「繳1元」結局逆轉
21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員「強壓她身上」睜眼遭性侵
台積電跌破600元　現在適合存股？專家提兩大警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新婚夜都被她毀了　老闆娘喜酒宴客見「女員工在桌邊蹲下」氣炸

他像小學生手藏違禁品放口袋：不給搜　警抓到了！告這罪名被打臉

台積電採購部經理跳槽大陸晶圓公司　判賠公司250萬元

騎警車載「屁蛋妹」飆過西門町　萬華緝毒王「繳1元」結局逆轉

高雄林園賊3天偷4件！偷錢A手機還不夠　大搖大擺載走整箱可樂

雙胞胎姊妹同日生又同日死！不想成為父母累贅　兩老悲慟送別

嘉義民雄資收場「深夜大火」…火團濃煙狂沖天！　1警消受傷送醫

快訊／高雄鳳山88橋下火燒車！大貨車雜物狂燒…濃黑煙直竄天際

海軍士官違規狂查機密　情報員高階將領資料看光光！還獲緩刑

屏東男「沒穿鞋、渾身泥」詭坐水溝邊！他見警到場楞回：不記得了

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

新婚夜都被她毀了　老闆娘喜酒宴客見「女員工在桌邊蹲下」氣炸

他像小學生手藏違禁品放口袋：不給搜　警抓到了！告這罪名被打臉

台積電採購部經理跳槽大陸晶圓公司　判賠公司250萬元

騎警車載「屁蛋妹」飆過西門町　萬華緝毒王「繳1元」結局逆轉

高雄林園賊3天偷4件！偷錢A手機還不夠　大搖大擺載走整箱可樂

雙胞胎姊妹同日生又同日死！不想成為父母累贅　兩老悲慟送別

嘉義民雄資收場「深夜大火」…火團濃煙狂沖天！　1警消受傷送醫

快訊／高雄鳳山88橋下火燒車！大貨車雜物狂燒…濃黑煙直竄天際

海軍士官違規狂查機密　情報員高階將領資料看光光！還獲緩刑

屏東男「沒穿鞋、渾身泥」詭坐水溝邊！他見警到場楞回：不記得了

「天花板狂傳吱吱聲」他想放黏鼠板！過來人曝實測結果：像示威

LIVE／自費疫苗預約爆滿「搶救打氣」　指揮中心最新說明

蔡詩芸夜店遇嫩弟搭訕：想認識妳　10年後他竟拿下金曲獎！

追隨Kobe、LBJ偉大腳步　克拉克森力拚冠軍榮耀

韓女星整成范冰冰：不後悔！　「護照差太多遭海關攔下」近況曝光

夢想家沃克獲年度第六人　3分差險勝富邦蔡文誠

新婚夜都被她毀了　老闆娘喜酒宴客見「女員工在桌邊蹲下」氣炸

台北不缺水原因曝！學者揭「翡翠水庫未雨綢繆3關鍵」

丁怡銘「做圖打完立委換嗆立法院長」　楊寶楨：傲慢行徑應道歉

差點被大谷轟出去！有原航平5.2局無失分　收本季第2勝

社會熱門新聞

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

台中火噬3童！大人3度懺悔　友揭真相

騎樓停車穿雨衣遭舉發　他告贏了

即／雙胞胎姊妹日租套房「5樓墜落」雙亡

案發現場／人類圈養宰殺計畫　甜美蛇蠍女成釣餌

快訊／台中限水供五停二！男「河邊洗澡」慘溺斃

76行者無償修復遺體　5000字曝血淚歷程

外送員慘死砂石車輪下　肇事駕駛5萬交保

男遭撞求償1999萬　法官「不是中樂透」判賠1萬6

遺囑「2字」兒丟繼承權　2女領百萬

合法變違建！老農抑鬱亡　鎮長回應

外送紅茶慘被顧客輾斃！25歲孝女最後身影曝

警車載「屁蛋妹」　萬華緝毒王「繳1元」結局逆轉

更多熱門

相關新聞

已婚法律教授告假網美誹謗　檢：兩人公婆互稱搞網愛

已婚法律教授告假網美誹謗　檢：兩人公婆互稱搞網愛

雲林科技大學法律教授楊智傑，去年遭媒體爆料涉嫌偽裝單身，對上市公司女主管騙財騙色，楊反擊指控林姓女子用抹黑等手段威脅往來，涉嫌強制、妨害名譽等罪但台北地檢署調查，已婚的楊智傑確實曾和林女交往，可能因無法坦然面對、返還林女贈與的150萬元財物，才覺得受威脅，但林女並未違法。

即／三總爆內神通外鬼　A口罩轉賣造假詐350萬

即／三總爆內神通外鬼　A口罩轉賣造假詐350萬

騙消防署10年　救難教父50萬交保

騙消防署10年　救難教父50萬交保

討回1.14億還不夠還債　台通科技起家廠房也被法拍

討回1.14億還不夠還債　台通科技起家廠房也被法拍

富豪半裸亡！被寄生房客囚禁餓死

富豪半裸亡！被寄生房客囚禁餓死

關鍵字：

警用機車公務車詐欺違法搜索萬華分局

讀者迴響

熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

爆復合羅志祥　周揚青首度給答案

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開

陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！

台中火噬3童！大人3度懺悔　友揭真相

黃曉明終於同框Angelababy！緊抱兒子就醫

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面