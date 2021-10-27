「台中挖眼版」惡男竟3萬交保　重傷店員姊怒轟：還能說什麼？

▲超商店員勸戴口罩，遭酒醉男「玻璃瓶狂毆」眼窩邊破、頭胸骨折送醫。（圖／翻攝爆料公社）



記者游瓊華／台中報導

台中一名42歲陳姓男子在超商擔任大夜工作，日前提醒一名酒醉的22歲周姓男子進超商要戴口罩，竟被年輕力壯的周男用玻璃瓶打到昏迷，人倒地後還被狂踹，造成頭部撕裂傷、肋骨骨折、眼骨碎裂。周姓男子遭逮時竟辯稱酒醉失憶，台中地檢署最後依傷害與毀損等罪名，諭知3萬元交保，後續仍調查中。但陳姊聽到消息相當不滿及無奈，認為周男根本已涉殺人未遂，「我弟弟從頭到尾都沒還手，倒地後一動都不動、無意識了，對方還是不停，這樣竟然還被交保？我們還能說什麼？」

▲周姓男子有傷害、妨害秩序前科。（圖／民眾提供）



根據警方調查，周男從事服務業，有傷害、妨害秩序前科，警方到場時酒測值是0.17。誇張的是，周男暴踹陳男事後竟毫無記憶，據了解，警方到場時，周男原本是發酒瘋，被警方帶回所制作筆錄才慢慢清醒，已不太記得事發經過，直到警方出示店內監視器，他才慢慢恢復記憶。警方訊後依殺人未遂、傷害、重傷害、毀損等現行犯法辦，但檢察官訊後認為殺人未遂部分仍需補強證據，最後依傷害與毀損等罪名，裁定3萬元交保。

陳男目前仍在醫院治療中，陳男姊姊受訪時表示，看到監視器畫面，弟弟已經被打到倒地不起，但醉漢還是狂踹弟弟，弟弟不僅眼骨裂開、左右兩邊肋骨骨折，且視力恐受影響，表示一定會提告、求償。