疫苗第一劑7成達標！一張表看「各年齡層接種狀況」

▲疫苗覆蓋率。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(28)日表示，截至本(110)年10月27日止，我國COVID-19疫苗第一劑接種人口涵蓋率已達70.01%、第二劑已達30.87%，劑次人口比100.88(劑/每百人)，全國已接種約2363.7萬人次，提前達成接種目標。

指揮中心說明，我國參照「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」專家委員建議訂定COVID-19疫苗接種政策，自本年3月22日起陸續開打，提供醫事人員、防疫人員、維持治安等社會機能人員、以及維持機構及社福照護系統運作等對象接種COVID-19疫苗，後續亦開放75歲以上長者接種，納入孕婦及關鍵基礎設施等對象且逐續開放65歲以上至第10類對象(50至64歲)；並自本年6月7日起，推動COVID-19疫苗大規模接種作業提供民眾免費施打COVID-19疫苗。

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指揮中心進一步說明，目前國內COVID-19疫苗各類風險對象醫事人員、防疫人員之兩劑接種完成率已超過85%，65歲以上長者第一劑接種涵蓋率超過78%、第二劑接種完成率亦超過67%，機構及社福照護系統運作等對象第二劑接種完成率亦達56%。

指揮官陳時中說，昨天已經完成第一劑7成、第二劑3成目標，累積接種人次也已經超過總人口，而65歲以上長者的接種接近8成，且第二劑也有6成；機組員第二劑接種都達9成9，地勤也有9成。還需加強努力是第五類機構的人，這邊算是比較風險比較高的人，希望能盡速把他打高來。

第七類的第一劑，那時有相關造冊施打相對比較高，第二劑在放一般預約上施打相對比較低，這是維持我們民生重要的相關工作人員，這部分希望能盡速把牠施打第二劑施打提高來，整個來講基本上在結構上達到一個比較高比例，社會也會相對比較安全。