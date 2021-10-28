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「社區基本上是安全的」！陳時中：近期都舊案　曝邊境解封策略

記者張乃文／台北報導

疫情指揮中心宣布，疫苗涵蓋率已提前達標第一劑7成、第二劑3成。不過，台大兒童醫院院長黃立民認為，這在科學上沒有意義，不論是面對Alpha還是Delta變異株，第二劑的涵蓋率至少都要達到8成、9成以上。指揮官陳時中則回應，鬆綁防疫政策的確是與疫苗涵蓋率有關，但以台灣疫情來看，近期都是「舊案」，長期觀察下來「社區基本上是安全的」。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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對於疫苗涵蓋率達7成，是否可以鬆綁邊境採用綠色通行證，黃立民則說，第一劑7成、第二劑3成在行政方面代表疫苗政策推行順利，但在科學方面「沒有什麼意義」，光是要對抗Alpha變異株，兩劑至少要達到8成，Delta變異株更是要達到9成。

陳時中則在今下午疫情記者會表示，鬆綁防疫政策與疫苗涵蓋率的確有關，但還是要看看台灣疫情，基本上經過這段時間的觀察，從9月開始，9/20至今有10例個案，但後面的8例都是「舊案」，換言之，「社區基本上是安全的」所以才予以開放。

陳時中提到，疫苗接種的意義在於，高齡者的接種率在第一劑已達78%、第二劑67%，而第一、二、三類基本上也都是第一劑超過九成，在風險人員這道防線上也較有保障，相對能保護高風險族群。

至於是否也會影響到解封邊境的條件，陳時中也解釋，致死率相對低的確是一個考量因素，而疫苗部分則是第二劑涵蓋率來代表抵抗力，以考慮各國風險情況進行分級。

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