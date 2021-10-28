邱國正澄清：美軍沒有部隊進駐　短期協訓屬於交流範疇

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文近期接受專訪時指出，來自北京當局的威脅「與日俱增」，並首次證實美軍在台進行訓練。對此，國防部長邱國正說明，這是屬於短期的協助，絕對沒有部隊進駐，美軍來協訓是屬於交流的範疇。

蔡英文26日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，來自北京當局的威脅「與日俱增」，並首次證實美軍在台進行訓練，並強調台灣是民主的「燈塔」，有必要捍衛來維持全球對民主價值的信任。

立法院外交及國防委員會28日邀請邱國正、外交部次長田中光、陸委會副主委邱垂正等人就「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」為題進行報告。

國民黨立委廖婉汝質詢時詢問，如果美軍駐台是事實，蔡英文敢講這樣的話，台灣是否又會回到募兵制，代表台灣深陷危機，邱國正說，「像這種媒體下的標題，我一直搞不清楚，他為什麼下這個標題」。

邱國正澄清，這是屬於短期的協助，「但你要講好像一個部隊進駐，絕對沒有」，並強調沒有部隊進駐，美軍來協訓是屬於交流的範疇。

廖婉汝也指出，根據民調顯示，有超過66%的民眾希望恢復徵兵制，代表台灣的國家危險性很高，詢問依照台灣未來的情況，是否有可能再走回募兵制。

對此，邱國正則說，66%的民眾要看對象，「我們現在沒有這個議題，國防部也沒有這個提議」，假如一旦要提議，只要有任何委員會提出，國防部還要開公聽會調查。

邱國正也強調，處境危險不見得要完全依賴「徵兵才能夠如何」，尤其台灣在實行徵兵若干年後，後來為何又變成募兵，就是有其原因存在。