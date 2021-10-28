莫粉快搶！衛福部曝莫德納合約量剩230萬劑　擬再開放第一劑登記

記者陳家祥／台北報導

隨著疫苗到貨量充足，國內疫苗覆蓋率來到第一劑7成、第二劑3成，行政院長蘇貞昌進一步訂出年底第二劑施打率6成的目標。面對國內叫惟短缺的莫德納疫苗，衛福部次長薛瑞元28日表示莫德納也積極在催貨中，「近期內會有好消息」；薛表示，莫德納目前雙邊合約還有230萬還沒到。

行政院28日召開例行院會。院長蘇貞昌說，本周還有3波、合共超過200萬劑疫苗到貨，目前國內到貨超過2770萬劑，到10月底疫苗到位數預期要突破3000萬劑。第一劑疫苗的接種率，已經在28日突破7成、第二劑也達到3成，順利達到目標。

蘇貞昌表示，疫苗覆蓋率難能可貴，可以在期限內達成預期目標，是在短短6個月時間內達到，有些國家要達到7成甚至要花超過10個月時間。

蘇貞昌特別感謝國人同胞高度配合，以及地方政府、防疫團隊的努力，才能用最高效率達成既定目標。由於目前疫苗越來越充足，會繼續再接再勵，希望今年年底前可以將第二劑施打率衝高到6成。

薛瑞元表示，莫德納也積極在催貨中，應該是近期內會有好消息，確定之後指揮中心會跟國人報告。

薛瑞元說，莫德納目前雙邊合約還有230萬還沒到，這部分積極在催貨中，未來若有案時間近來的話，除了等待第二劑的外，也可能開放給第一劑就鎖定莫德納的民眾。至於是否提供混打，則要看來的時間跟量決定。