全台累計接種2362萬劑疫苗　第一劑覆蓋率達70％、各族群完成率曝

▲衛福部COVID-19疫情現況及應處作為。（圖／行政院提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

衛福部今（28）日赴行政院報告「COVID-19疫情現況及應處作為專案報告」，目前我國疫情處低點，社區風險穩定控制中；境外移入檢出變異株以Delta為主，持續落實邊境嚴管及變異株監測​；另外，第一劑疫苗覆蓋率已達70％，接下來將加速第二劑接種。

衛福部表示，國際疫情持續延燒，Delta變異株已成為目前全球最主要的流行株，且已有多國出現感染致病力更高的Delta變異株次分型(AY.4.2)之確診者，加上各國防疫策略陸續轉為「與病毒共存」，我國發生境外移入個案風險仍高，須持續落實邊境嚴管、人員健康管理及變異株監測，以降低社區風險。

衛福部指出，全國已累計接種2362萬6812劑​疫苗，第一劑覆蓋率已達70%、第二劑30.84％；65歲以上長者接種率第一劑78.14％、第二劑67.04％；機組員及地勤第二劑接種率皆達到九成。

指揮中心將持續視各類疫苗到貨數量及使用情形即時增開預約族群，並協助地方政府擴增接種量能及提高疫苗接種可近性，以加速國人完整接種2劑疫苗之涵蓋率、儘早獲得完整防護力。

衛福部特別提醒，防疫無捷徑，請民眾持續配合各項防疫措施且維持勤洗手、戴口罩及保持社交距離等良好個人衛生習慣，同時請符合疫苗預約資格的民眾儘早完成預約並如期前往接種，以全面保護自己並守護家人的健康。