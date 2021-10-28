力拚熊好券預算過關　柯文哲：拜託議會一定要給它過

記者蔡文鈴／綜合報導

台北市長柯文哲今（28）日赴北市議會進行施政報告，針對編列5億多元的熊好券上路時程，他多次拜託在場議員一定要過，國民黨市議員陳重文於質詢時問，熊好券是否會變芭樂票？柯文哲說，「拜託議會同仁要給它過，要搭五倍券上市一定要幫忙。」

對於基隆捷運爭議，柯文哲遭基隆市長林右昌、交通部長王國材批評，陳重文問，是否有被圍毆的感覺？或覺得民進黨「見小轉生氣」？還是覺得只是又另外再開一張「芭樂票？」柯文哲說，沒有啦！務實面對問題啦，基隆捷運不進基隆，只是從八堵到基隆沒有那這條捷運跟基隆關嗎？這不切實際啦。

另外提到熊好券上路時間一延再延，柯文哲備詢是再度拜託議會同仁趕快通過，陳重文反問，是你溝通不良嗎？柯文哲說「我願意溝通啊，我昨天有去啊，大家都躲起來」，此時現場掀起一陣笑聲，陳重文則說「就你溝通不良啊」。

陳崇文說，士林夜市、北投攤商對熊好券很期盼，若政黨協商再不過會變芭樂票嗎？柯文哲再度請求「拜託議會同仁要給它過，要搭五倍券上市一定要幫忙。」

柯文哲也說，會努力跟議會溝通，陳重文再問「本人會去嗎？」柯文哲說「約好時間我會去」。

▲柯文哲拜託議會通過熊好券預算。（圖／翻攝台北市議會直播）

