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孝女為亡母叫「最後的外賣」！老闆接單後「1舉動」暖哭全網

▲▼大醬湯與燉雞肉。（圖／翻攝自YouTube／알고보면）

▲這份最後的外賣，讓大家都鼻酸了。（圖／翻攝自YouTube／알고보면）

 實習記者黃品臻／綜合報導

葬禮雖然是個悲傷的場域，但有時一個小小的舉動也能讓人備感溫馨。近日有韓國網友分享自己參加喪禮遇到的感人故事，起因是喪主為亡母點了生前最愛的外賣美食，而接單的兩間店家都做出了讓喪主非常感動的舉動。

據《香港01》報導，一名網友在韓國論壇上發文分享，表示近日參加了前同事母親的葬禮，葬禮當天，前同事為亡母點了生前最愛的大醬湯和燉雞肉兩樣美食，但因為是送到葬禮現場，因此前同事有在備註說明「這是亡母生前最愛的食物，麻煩送到葬禮場地門前就可以了」，且因為是不同種類的兩樣食物，所以前同事分別跟兩間店家下訂，沒想到當外賣送達時，兩間店的老闆分別做了讓喪主非常感動的事。

為母親叫「最後的外賣」

YouTube頻道「알고보면」因此訪問了事件主角，喪主表示，母親從去年3月健康開始出現狀況，後來病情惡化，連話都不能好好說，就在母親臨終前10天，突然說很想吃大醬湯和燉雞肉，於是喪主就在葬禮上為母親點了「最後的外賣」。

當外賣抵達時，喪主發現，製作大醬湯的店家在餐點裡附了一個內含3萬韓元（約新台幣715元）的信封，信封上還寫了對故人的弔唁訊息，另外製作燉雞肉的店家也留了貼心的便條紙，甚至不向喪主收取餐點費用，兩家老闆的暖心舉動都讓喪主非常感動。

「聽完之後鼻酸了」

不少網友得知這個感人的小故事後也紛紛表示，「好感動，施比受更為有福，看到眼匡濕了，好人好事」、「人間有愛」、「幫得到就幫忙，就算是一張字條，都可能讓喪家得到莫大的安慰」、「鼻酸了，真心祝福兩家餐廳老闆和外送員每天都充滿歡聲笑語」、「這個世界仍然值得生活，善是多於惡的」。

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