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社會 社會焦點 保障人權

腹痛做膽囊切除衰遇烏龍醫師　竟被「夾錯地方」總肝管僅剩1cm

▲▼肚子痛,胃痛,痛苦,拉肚子。（示意圖／Pixabay）

▲來台多年玉姓韓國男子，因膽結石前往北投振興醫院做手術，劉姓醫師竟不慎將他總肝管截斷。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市來台多年韓籍玉姓男子，因上腹疼痛到北投振興醫院就診，經診斷發現膽囊內有1個2公分的膽結石，確定為急性膽囊炎，由劉姓醫師替他實施腹腔鏡膽囊切除手術，手術中劉醫卻不慎截斷總肝管並留下2個金屬夾子，導致膽汁無法由總肝管正常排入十二指腸，受有黃疸等傷害，玉男只好轉院再手術一次，並提告，士林地檢署偵結依過失傷害提起公訴。

起訴指出，玉男2019年3月23日到北市振興醫院就診，經電腦斷層掃描發現他的膽囊內有1個2公分的膽結石，並經診斷罹有急性膽囊炎，同年3月26日由外科劉姓醫師替他執行手術，但手術中，醫師卻將2個金屬夾子夾錯在總肝管處，導致玉男的總肝管遭截斷的傷害，甚至釀成膽汁無法由總肝管正常排入十二指腸，受有黃疸的傷害。

手術後他感到疼痛不舒服，在同年月29日，劉男安排會診肝腸內科洪姓醫師，並在同日進行「逆行性內視鏡胰膽管攝影術」檢查，發現玉男十二指腸潰瘍，且切除膽囊留下的金屬夾子附近有膽汁滲漏，進一步進行「經皮川肝膽道引流術」過程中發現他的膽道在總肝管處完全阻塞，並置放引流管，發現注入的顯影劑完全阻塞在總肝管處，無法流到總肝管。

▼玉男前往振興醫院進行膽囊切除手術，卻遭醫師截斷總肝管。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼手術。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

玉男同年4月3日前往台北三總一般外科求診，經石姓醫師診斷建議他進行總肝管腸吻合手術的手術評估，經診斷為「急性膽囊炎經腹腔鏡膽囊手術切除後，併發總肝管截斷」在5月17日二度手術時，確認他在振興醫院做首次手術時留下了2個金屬夾子在總肝管上，且總肝管僅剩殘枝1公分，玉男憤而提告。

劉醫偵查時矢口否認自己有業務過失，辯稱玉男總肝管並未遭截斷也沒夾錯位置，只是有膽管阻塞問題，且術後造成總肝管阻塞原因很多，可能是肇因在發炎、纖維化、殘留石頭堵住、膽汁洩漏、膽管狹窄等，他強調手術中金屬夾子夾到總肝管並非造成黃疸的唯一原因，且併發機率是術後併發症的機率為0.1到1.71。

檢察官委由醫事審議委員會鑑定，結果認定劉醫「並無過失」，但檢察官認為如果依鑑定報告，認為總肝管併發「狹窄」的機率僅0.09％，但玉男遭「截斷」的機率應該是更是小才對，如果醫師進行手術時有照手術SOP將視野擴清，應不會有這樣的疏失，故不採信他的辯詞，認定他疏於注意，須負起過失責任，故依法提起公訴。

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