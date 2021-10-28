桃園阿北想匯28萬投資｢代償卡債分紅｣　警一句話嚇醒他

▲曾男聽信詐騙投資前往銀行滙款。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

年約65歲的退休曾姓男子聽信網路投資話術，27日到銀行欲滙款28萬元投資｢代償卡債分紅｣方案，且堅信會據此獲利，並希望獲報前來的員警不要干擾，經員警舉案例說明阻滙，強調「錢滙出就拿不回來了」，「阿北」頓時驚醒放棄滙款。

▲▼在警方勸說錢滙出去就拿不回來，曾男驚醒立即放棄滙款。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，昨日14時20分許，桃園警察分局武陵派出所員警蔡啟宏、周子傑及邱梓杰接獲轄內金融機構通報，民眾有異常匯款狀況，請員警到場協助處理。員警到場了解時，該位曾姓民眾並不願說明，僅表示單純網路購物匯款。

經員警多方勸導，他才表示透過朋友的朋友介紹，準備匯出28萬元投資｢代償卡債分紅｣方案，且堅信會據此獲利，希望員警不要干擾，員警則舉出是類詐騙案例向其說明，並清查其｢友人｣所提供帳戶，卻發現該帳戶有多筆異常資金匯入，已被通報為異常交易帳戶，而且網友拉他投資，又為何不用友人自己的帳戶呢？員警向最後向「阿北」勸說，若未經查證確實即匯出，便會掉入詐騙集團陷阱，血汗錢化為泡影，曾男頓時驚醒放棄匯款。

警方呼籲，詐騙集團不斷翻新手法，請民眾切勿輕不明資訊，應詳細查證，遇有可疑請撥打165反詐騙專線或110報報案電話查詢，避免成為受害人。