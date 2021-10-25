老闆不滿女股東撤資還「嘴秋」　大街口角當場掏槍！路人驚嚇報警

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名女子投資海鮮批發生意10萬元，期間想撤資，老闆先返還部分資金，尚欠4萬2000元，女子卻不斷催促還態度不佳，引發老闆不滿，火大帶槍跑到她新莊住家嗆聲，還與女子的男友發生衝突，更舉槍指著他；警方獲報到場將男子壓制，在他口袋起獲改造手槍及子彈5顆，訊後依殺人未遂、違反槍砲法移送偵辦。

▲警員準備壓制林男。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，29歲林姓男子在新北市林口區經營水產海鮮批發生意，日前25歲郭姓女子向他投資10萬元，沒多久想要撤資，要求返還資金，林男先給了5萬8000元，尚欠4萬2000元，但郭女屢屢催討還態度不佳，引發林男不滿；17日下午1時許，林男帶著改造手槍，氣呼呼地跑到郭女新莊區明中街住家興師問罪嗆聲。

▼警員壓制林男，在他身上起獲改造手槍及子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

剛好郭女33歲黃姓男友也在場，雙方互嗆起口角，直接在大馬路上拉扯衝突，期間林男還掏槍指著黃男，目睹衝突的路人趕緊報警；警方獲報趕抵現場，發現林男左後口袋鼓起，疑插有槍械，立即壓制並起獲一把改造手槍及5顆子彈，警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制處罰條例、殺人未遂，移請新北地檢署偵辦。

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