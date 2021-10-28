美軍海洋測量船罕見現身東沙島周邊　2日內快速測繪海底地貌水文

▲美海軍「瑪麗西爾斯號」海洋測量船。（圖／翻攝中國軍網）

記者魏有德／綜合報導

隨著兩岸關係持續緊張，解放軍奪東沙島的議題再度被輿論炒作，據美國智庫「新美國安全中心」近日發布解放軍奪東沙島兵推報告稱，台、美找不到可靠的手段，在不讓衝突進一步升級下迫使解放軍撤離。同時，大陸「南海戰略態勢感知」平台也發出消息稱，美海軍測量船25及26日在東沙島周邊進行快速測繪作業，並於27日駛離。

▲美海軍海洋測量船「瑪麗西爾斯號」出現在東沙島周邊進行快速測繪。（圖／翻攝南海戰略態勢感知，下同）

「南海戰略態勢感知」平台昨（27）日在微博上發出文章稱，10月25至26日，美海軍「瑪麗西爾斯號」（Mary Sears）海洋測量船前往東沙群島東南海域進行了一次快速測繪作業，27日已經駛離至巴士海峽附近。

文章指出，該船專長是海底地形地貌探測以及海洋氣象水文調查，是南海的常客，但是抵近至東沙群島活動卻十分罕見。

根據「新美國安全中心」的兵推顯示，解放軍如針對東沙島採取軍事行動將擁有先手及地理位置優勢，美軍只能以冒險又難以維持的方式推進部隊，且台、美為避免升級為全面戰爭，不會採取更激烈的軍事回應。

兵推報告作者道爾提（Chris Dougherty）也認為，大陸攻打東沙島可能發生的機率越來越大，正如同俄羅斯2014年入侵烏克蘭克里米亞，中國大陸可藉由奪取東沙，以測試國際社會反應。

據了解，隸屬於美國海軍部隊的「瑪麗西爾斯號」海洋測量船10月初便頻繁進出南海，進行相關海洋測繪作業，尤其是美海軍海狼級核潛艇在南海海域出現事故後，顯示美軍對南海的水文資訊掌握出現問題。這艘海洋測量船在南海的活動意向及東沙島周邊海域測繪，也成為外界觀察的重點之一。