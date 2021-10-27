殲-20雙座黃皮實機現身？　傳已在成都測試迎接首飛倒數

▲疑似殲-20雙座型實機照片流出，外傳已在成都進行測試。（圖／翻攝自「婷婷看世界」臉書粉專，下同。）

軍武中心／綜合報導

傳聞許久殲-20雙座型戰機似乎有了最新進展，近日大陸軍事論壇流出疑似2張黃皮實機照片引發高度關注。據了解，殲-20雙座型最早是以合成動畫方式出現在今年1月紀念殲-20首飛10年的宣傳片中，後座飛行員被認為最大作戰用途是負責指揮無人機。

從流出的照片來看，可以清楚看到一架黃皮殲-20的雙座設計，有消息甚至指稱這款改型戰機已在成都進行測試，距離首飛的日子不遠了。另外更有軍迷進一步透露，新的雙座型用的還是黑色鋸齒太行發動機。

事實上，殲-20雙座型的出現並不讓人意外，從今年年初開始大陸就持續不斷釋出相關消息。首先在年初紀念殲-20首飛10年的宣傳片中，以動畫合成方式對外公開，緊接著7月又在一場中航工業集團的交流會中透露，殲-20雙座型將可能使用607所研製的火控雷達，所有動作都證實了該隱身戰機首款改型的存在。

至於殲-20雙座型的作戰用途為何，大陸軍事專家傅前哨曾在《央視》分析，上面兩個人可以分工合作，過去（雙座型戰機）是一個負責飛行一個管控武器，「未來這個（指殲-20雙座型）後座不光是管武器，他還要管外面的飛機，外面的無人機。」

《澎湃新聞》則曾發文表示，殲-20雙座型隱身戰鬥機將著眼於長航時遠程作戰以及指揮、控制無人僚機而設計研發，尤其在長達10個小時以上的長航時遠程作戰，雙座型戰機上的兩名飛行員可以交替駕駛戰機、輪流休息，最大程度上拓展殲-20的作戰使命和用途。