美軍「今夜即戰」能力存疑！將領有自信　僅20％基層兵認為能取勝

▲美國與泰國2020年舉辦聯合軍演，美軍搭乘兩棲突襲車搶灘。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈多年以來堅信，如果南北韓或其他任何地方爆發戰爭，美軍隨時隨地都做好「今夜即戰」（Fight Tonight）的準備，在24小時內就能派往世界任何角落。不過，根據一項最新的內部調查顯示，基層士兵似乎沒這麼有信心，僅有不到20％的人相信，若是今夜就出戰，也能夠立即取勝。

根據《外交政策》報導，美國陸軍在2020年7月至8月針對5400多名陸軍軍文職人員進行調查，結果發現，有14％的受訪者認為，他們的部隊已經隨時準備好在各地部署並戰勝；有13％的受訪者表示，他們還需要更多時間；3％的人說一星期後就能準備好；4％的人認為需要一個月的時間。其中56％的人指出，這個問題不適用於他們，因為他們是文職人員。

如果將受訪者依照職級區分，結果就更加驚人，有40％的將官級受訪者表示，他們對「今夜取勝」相當有信心；但僅有20％的士兵相信他們能在今夜取勝，這20％的人多半是911恐怖攻擊後，曾被派駐到阿富汗或其他地區的士兵。

曾在伊拉克指揮陸軍部隊、現在隸屬於保守派智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）的斯波爾（Thomas Spoehr）中將表示，「如果戰爭在今天爆發，我認為陸軍將陷入困境，有些旅的作戰團隊受過良好的訓練，但顯然有一部分的人沒有。」

這份數據來自美國陸軍2020年委託製作的81頁「陸軍新冠疫情作戰計畫」（Army COVID-19 Campaign Plan）研究，是《外交政策》依照《資訊自由法》（Freedom of Information Act）規定合法申請到的資料，此內部戰備狀態調查屬於其中一部分。

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