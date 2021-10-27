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張競／解放軍大連試驗「水下爆炸」不過剛起步　名嘴聳動一萬倍

▲▼大陸成功進行一場高樁式碼頭水下爆炸試驗，有分析認為未來在進行武統時，對高雄、基隆等軍港進行打擊。（圖／翻攝自央視）

▲張競揭密，解放軍水下爆炸的試驗地點遼寧大連。（圖／翻攝自央視，下同）

文／張競

測試不過剛起步，名嘴就能吹牛皮。

最近大陸中央電視臺軍事頻道，曾經播出解放軍海軍研究單位模擬水下爆炸對高樁碼頭所能產生破壞效應，整個過程受到許多媒體轉刊報導。

當然在臺灣這邊政論節目馬上就可以找到名嘴扮演專家，睜著眼睛說瞎話，厚著臉皮吹牛皮；又是扯上攻略臺灣或是進襲美軍第一島鏈補給基地，對比央視影帶中所訪問隸屬解放軍海軍研究院，擔任「軍港碼頭爆炸毀傷試驗科研團隊」副組長趙鵬鐸上校受訪時所表達內容，真是加油添醋聳動一萬倍。

媒體名嘴可以完全不負責任，鬼扯出很多熱鬧，但軍事研究者開口就必須能講得出門道。所以當有媒體轉述某個無所不知人士觀點，請我進行評論時，我就存心捉弄搞笑一下，讓媒體去請問那位專家，這個在報導中以「某軍港」稱呼之試驗地點，究竟是在何處？假若連試驗地點都不知道，就不要厚著臉皮出來走江湖，在電視上騙通告費！

沒想到這位名嘴臉皮真是如同裝甲車那樣厚，居然反唇相譏對媒體說，我假若自己不知道，就不要來問他；他就算不知道，也照樣可以評論這個研究測試項目，所能具備戰略意義，測試地點並不重要。我總覺得看到任何軍事活動樣態，我們都有義務儘量去深入探討，軍事研究者要有負責任態度，不要像名嘴般隨便胡扯；下面是我為讀者朋友所分享資訊：

首先是測試地點，該港口係位於遼寧大連市，基本上是屬於解放軍海軍試驗基地下轄91550部隊所負責，位於大連市金州區大孤山街道，從孤山大街向南，在大孤山飯店那個路口轉進去，就能找得到之試驗區設施；相關衛星定位照片則是附在本貼文第二張與第三張圖片，對比第一張圖片所顯示港內碼頭與周邊建築物，就能清楚確認其所在位置。

▲▼張競揭密，解放軍水下爆炸的試驗地點遼寧大連 。（圖／翻攝自央視）

其次就是要說明影片中有些模擬港口碼頭建物，為何要塗上紅白兩色相間之格狀圖案，還有在試驗對象高樁碼頭側面，為何也有貼上黑白兩色相間格狀圖案，其實這兩者意義是完全相同，只要是理解物理破壞力學研究試驗過程，監測研究標的物在受到外來應力影響，不論是因為接觸撞擊或是爆炸震波，透過監測標的物表面此種圖案，就可掌握到其受力變形狀況。只要回想當初殲15戰機初次降落遼寧艦時，在機體側邊與翼面重要結構點都有相同圖案，讀者朋友就可理解其功能。

再者就要談到此種爆炸應力測試，從水下爆炸後所呈現樣態來說，很明顯其爆炸後所產生震爆壓力分佈是非均向性(non-isotopic)，但若是考量淺水區爆炸效應，由於水深不夠，爆炸震波觸底反彈，最後亦會顯現出此種非均向性樣態。畢竟水中兵器就算其彈頭裝藥原始設計是希望產生均向性(isotopic)爆炸震波，其亦必須在足夠水深才能產生該項效應。所以既然是針對港內高樁碼頭，希望透過港內淺水區震爆破壞樁體結構，因此顯現此種爆炸樣態完全合理。

此外就要談到真正關鍵之處；整個影片看到假設試驗裝置與測試爆炸體，再加上從各個角度監控碼頭受到爆炸應力產生變形之攝影設施，您不知道注意到有什麼不對勁嗎？其實只要回想實驗測試監控操控電腦銀幕顯示圖像，您就馬上能夠理解到最重要的監測感應器，都是安置在影片中所看不到之樁體水下周邊處。

沒錯，運用港內爆震產生破壞高樁碼頭之效應，當然最主要焦點就是在水下樁體，希望震破應力能夠對樁體產生足夠破壞效應，所以在監控站科研人員銀幕畫面，都是在監測水下爆炸後之震波應力。而透過光學影像所監測到水面上高樁碼頭，在爆炸後所產生形變與位移，只是用來對比與檢證水下感應器所獲得之數據。

其實若是要談從這一分多鐘影片可以看出啥門道，這邊只不過談到其中一二而已；但有趣的是，有時央視軍事頻道公佈影像圖片，會刻意將畫面翻轉，讓人無法辨識這些軍事活動地點，但這段影片卻是由臺灣TVBS在報導時，刻意翻轉成反向播放，我特別附在貼文中最後兩張圖片，讓讀者去感受一下，圖片翻轉後，整個影像會差多少。

▲▼張競揭密，解放軍水下爆炸的試驗地點遼寧大連 。（圖／翻攝自央視）

科學實驗測試、情報影像判讀、犯罪現場調查以及法醫驗屍鑑定死因，其實都是要花費耐心功夫活；有讀者問過我如何來判斷影片不是翻轉播放，其實那也是要靠經驗累積才有敏感度。不過針對這個影片，我可以宣布謎底：「去看測試港區那棟建築物上面有「聽黨指揮、能打勝仗、作風優良」十二個字，只要對比一下，就知道影片是否為翻轉播放。

不過，運用營區標語也可以進行欺敵，二次大戰時，英國就刻意將某些標語與告示反向印製，然後拍攝軍事活動播出時，刻意將影像反向過來呈現，藉由如此改變地形地物之相對位置，讓納粹德軍影像判讀人員無法在情報分析過程中，確認軍事活動真實位置。

最後還是要說，本身不願用心，同時也缺乏深入理解問題本事與興趣，就繼續拿著某些頭銜，當個名嘴去騙通告費吧！這樣作賤自己，真是像選美佳麗，人老珠黃下海接客差不多吧！

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