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布林肯高調挺台　陸駐美使館斥「絕不接受」：美方絕不會得逞

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日透過聲明稱，支持台灣積極、有意義地參與聯合國的活動。中國駐美國大使館火速發表聲明表示，中方強烈不滿、絕不接受，已向美方提出嚴正交涉，「今天，美方公然在國際上為台獨勢力撐腰打氣，企圖挑戰國際法和包括一個中國原則在內的國際關係基本準則，這根本是徒勞的，也絕不會得逞。」

布林肯的聲明稱，台灣已成為民主的成功典範，尊重人權和法治的價值觀與聯合國一致，而且台灣是全球高科技經濟的關鍵，也是旅遊、文化和教育的中心。由於國際社會面臨前所未有的複雜和全球性問題，所有利益攸關方都必須幫助解決這些問題，台灣有意義地參與聯合國不是政治問題，而是務實問題。

中國駐美國大使館發言人10月26日發表聲明怒批，美方近來變本加厲，不斷利用各種場合炒作台灣問題，助台拓展所謂「國際空間」，公然挑戰一中原則。

聲明指出，一個中國原則是國際社會普遍共識，不容美方單方面挑戰和曲解，而且包括美國在內，全世界有180個國家在堅持一個中國原則的基礎上與中國建立外交關系，台灣參與聯合國等國際組織活動必須按照一個中國原則處理。

聲明又批評，台灣當局頑固堅持台獨分裂立場，是對台海和平與穩定最大的威脅，也是造成台灣近年來參與國際民航組織、世界衛生組織等多邊機構活動屢屢碰壁的癥結所在。

最後，聲明強調，涉台問題是嚴肅的政治問題，不是價值觀問題，美方以此為藉口為台灣說項是偷換概念，混淆視聽；敦促美方認清現實、恪守承諾，堅持一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守聯大第2758號決議，立即停止與台官方往來。

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