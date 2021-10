德州公寓找到男童白骨…疑遭母男友打死！　3孩伴屍1年靠鄰接濟過活

▲兄弟四人被遺棄在公寓中,其中一名弟弟早已死亡1年。(圖/取自免費圖庫123RF)



記者張方瑀/綜合報導

美國德州警方在一處公寓發現被遺棄的兄弟三人,年紀最大的哥哥才15歲,就在兄弟住處的一間房裡,更發現一具已經變成白骨的遺體,證實是另一名年僅9歲的男孩,兄弟三人已經伴屍生活一年。警方目前已經依照遺棄和殺人罪逮捕四兄弟的母親和其男友。

根據《福斯新聞》報導,休士頓哈里斯縣(Harris County)一名15歲少年24日報警表示,自己9歲的弟弟已在家中死去一年,他和其他兩名年僅10歲、7歲的弟弟們被媽媽遺棄在家中。警方趕到現場後發現,屋內凌亂不堪,而死亡的9歲男童已經成為白骨,其餘的男孩也呈現營養不良的狀況,最年幼的7歲男童臉部還有骨折。

CHARGED: Mom, Gloria Williams & boyfriend, Brian Coulter, charged in connection with Green Crest case where skeletal remains of 8YO were found with three, allegedly abandoned siblings. Coulter's charged with Murder, Williams, tampering w evidence (corpse). #KHOU11 Latest at 10. pic.twitter.com/F3oEW94DRb