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德州公寓找到男童白骨…疑遭母男友打死！　3孩伴屍1年靠鄰接濟過活

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲兄弟四人被遺棄在公寓中，其中一名弟弟早已死亡1年。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者張方瑀／綜合報導

美國德州警方在一處公寓發現被遺棄的兄弟三人，年紀最大的哥哥才15歲，就在兄弟住處的一間房裡，更發現一具已經變成白骨的遺體，證實是另一名年僅9歲的男孩，兄弟三人已經伴屍生活一年。警方目前已經依照遺棄和殺人罪逮捕四兄弟的母親和其男友。

根據《福斯新聞》報導，休士頓哈里斯縣（Harris County）一名15歲少年24日報警表示，自己9歲的弟弟已在家中死去一年，他和其他兩名年僅10歲、7歲的弟弟們被媽媽遺棄在家中。警方趕到現場後發現，屋內凌亂不堪，而死亡的9歲男童已經成為白骨，其餘的男孩也呈現營養不良的狀況，最年幼的7歲男童臉部還有骨折。

▲母親威廉姆斯（Gloria Williams）及其男友庫爾特（Brian Coulter）遭警方逮捕。

驗屍結果指出，9歲男童並非遭到餓死，其身上有多處鈍器造成的傷痕，不排除是遭到殺害。德州警分循線在當地公共圖書館找到了36歲的母親威廉姆斯（Gloria Williams）及其男友庫爾特（Brian Coulter），兩人當時正在查看自己的新聞，後來兩人被依遺棄、未提供醫療照顧和殺人罪遭拘留，目前兩人已經獲得保釋。

兄弟的鄰居表示，他們知道男孩的母親很少回家，常常拿食物給15歲的哥哥，他通常只拿現成的包裝食物回去。其中一名鄰居說，他並不曉得對方家裡還有兩個弟弟，只有一次聽到他說「我們」才感到有點疑惑；另一人則表示，曾在1年前聞到男孩住處傳出臭味，向管理處投訴後也不了了之。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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