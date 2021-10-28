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美國脫口秀幽默介紹台灣　立委林俊憲全英文解答「台灣人要什麼」

▲▼美國脫口秀《上週今夜秀》（Last Week Tonight），最新一集節目的題材是介紹台灣的國際處境。（圖／YouTube／LastWeekTonight）

▲美國脫口秀《上週今夜秀》（Last Week Tonight）介紹台灣在全球引發討論。（圖／YouTube／LastWeekTonight）

記者林彥臣／綜合報導

美國脫口秀節目「上週今夜秀」（Last Week Tonight）以20分鐘的節目內容，幽默戲謔的方式介紹台灣，引發全球的關注，立委林俊憲在臉書上也發了一封中英文的公開信，向節目主持人奧利佛（John Oliver）解答「台灣人要什麼」，並且自我介紹是「發明珍珠奶茶的城市」立委，呼應奧利佛在節目一開頭就以珍珠奶茶介紹台灣。

林俊憲發文指出，感謝奧利佛準確地描繪了台灣（福爾摩沙）的簡史，解釋了台灣目前的處境，並提高了人們對台灣不斷受到中國這個大惡霸的威脅的認識。

林俊憲說，台灣經歷了很多，才成為今天的民主國家，在白色恐怖時期，數以千計的台灣人被國民黨的蔣介石處決，許多人流亡國外，一整個世代的年輕知識分子和革命家被噤聲「儘管如此，我們依然站立」。

▲▼立法院院會 蘇貞昌施政總質詢 內政部長徐國勇 教育部長潘文忠 立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委林俊憲回答奧利佛「台灣人民自己想要什麼」。（圖／記者屠惠剛攝）

林俊憲說，台灣作為一個民主國家，繼續力抗萬難，面對來自中國日益增長的威脅， 台灣人民是民主、人權和正義的捍衛者，在對抗 COVID-19 的戰役中，數千萬的台灣人被拒絕加入世界衛生組織，許多台灣人權工作者仍被拘留在中國，整個台灣的民眾都受到解放軍的軍事恐嚇「儘管如此，我們依然站立」。

林俊憲最後回答奧利佛「台灣人民自己想要什麼」的問題，台灣將作為一個民主國家，在逆境中繼續繁榮，向世界各地的朋友伸出雙臂，繼續作為「韌性之島」而努力。

林俊憲說，「我們希望全世界數十億志同道合的公民與我們攜手合作，反對專制政權，我們希望許多人支持我們，反對中國的脅迫，我們希望全世界熱愛自由的人們將與我們一起保護我們的主權。當世界在我們身邊，我們也將與世界站在一起」。

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