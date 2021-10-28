　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商麵包人氣王限時加10元多一件！一分鐘變身起司火腿瀑布卡士達麵包

▲▼統一卡士達麵包。（圖／記者周宸亘攝）

▲統一麵包卡士達簡單豐富的滋味與濃濃蛋奶香氣成為超商麵包人氣王。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

超商麵包是許多上班族、學生的早餐及下午點心首選，統一麵包卡士達以鮮乳及蛋黃調製成黃金比例製作，細緻絲滑的卡士達內餡香氣十足、甜而不膩，簡單卻豐富的經典滋味成為超商麵包人氣王，一直以來都是架上熱賣品項，限時加10元多一件的優惠，只要銅板價就能享受濃郁香甜的美味，還有多種創意吃法，無論冷熱鹹甜都風味十足，現在就一起解鎖你的獨特創意。

▲▼統一卡士達麵包。（圖／記者周宸亘攝）

統一麵包卡士達主打香濃滑順的卡士達內餡，與鬆Q軟綿的麵包美妙融合，打開包裝就可聞到撲鼻的麵包香，一口咬下先嚐到麵包體的鬆軟口感，內餡的卡士達一入口馬上迸發超濃郁的蛋奶香氣，光是單吃就超美味！除了單吃，創意吃法更是卡士達麵包人氣不減的關鍵，就有網友分享卡士達麵包的創意吃法，堪稱神級的美味變身，讓人忍不住大呼：「太過癮啦！」

▲▼統一卡士達麵包。（圖／記者周宸亘攝）

香甜水果卡士達

想要來點不一樣的下午茶時光，那就準備幾樣自己喜歡的水果，香甜的無籽葡萄、微酸的藍莓，搭配香甜Q軟的卡士達麵包，再倒上一杯好喝的鮮乳，先大口咬下卡士達麵包，配著水果一同享用，就昇華成幸福感十足的下午茶。

▲▼ 超商麵包人氣王限時加10元多一件！一分鐘變身起司火腿瀑布卡士達麵包

爆漿卡士達

天氣漸涼，想吃點暖暖的點心，這時也是卡士達麵包出場的好時機，簡單微波加熱後，光是打開微波爐就能聞到濃郁香氣，加熱過後的麵包變得好鬆軟，將麵包輕輕撕開、卡士達內餡軟滑爆漿，在冷冷的天氣裡暖胃也暖心，也讓網友直呼：「微波之後好吃！」

▲▼（業配）統一卡士達麵包。（圖／記者周宸亘攝）

起司火腿瀑布卡士達

卡士達麵包的魅力連鹹食人也被征服，在麵包上鋪上火腿和起司片，再送進微波爐微波，短短一分鐘，「起司火腿瀑布卡士達」就能美味上桌，香甜不膩口的卡士達內餡，加上火腿和起司之後，鹹甜口感巧妙融合，爆漿的卡士達內餡，搭配如瀑布般的起司和鹹香火腿，讓卡士達麵包也能擄獲鹹食人的心。

▲▼（業配）統一卡士達麵包。（圖／記者周宸亘攝）

▲各種創意吃法都能迸出絕佳美味，同時擄獲鹹食人與甜食人的胃。

單吃或加上創意都美味的卡士達麵包，原本在超商就是熱銷品項，限時推出加10元多一件的優惠活動，讓原本就熱愛卡士達麵包的人忍不住手刀直奔超商打算多買幾個回家，無論有什麼創意吃法都能被滿足，超高CP值讓你的每一口都超滿足！無論還沒嘗試過或是已經有更強大的吃法在心裡躍躍欲試，搶在活動期間來超商補貨，為你的生活添加更多美味。

▲▼ 超商麵包人氣王限時加10元多一件！一分鐘變身起司火腿瀑布卡士達麵包（圖／記者周宸亘，後製）

▲限時加10元就多一件，快到超商享受高CP值的豐富滋味。（圖／翻攝自官網）

（廣編內容圖示僅供參考 產品以實物為主）

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
快訊／太空人轟垮勇士！世界大賽扳成1:1
今入夜「氣溫狂跌10°C」　這天起北台灣又迎雨
快訊／蘇貞昌裁示：11／2起KTV免戴口罩　八大逐步解封
加碼券神中1500元　5組強運號碼曝光
快訊／全國軍公教調薪4%　蘇貞昌正式拍板
男花百萬包養「爆乳俏護士」！　最後慘遭多人虐死
快訊／大眾運輸「飲食禁令」11／2起解除！　可脫口罩吃飯
新店男和妻吵架隨機捅死騎士　判賠1600萬
快訊／動滋券獎號出爐！　10組幸運兒爽獲500元
台中女打AZ後腳踝痛　住院21天離世
C300是他「吵來的」...家人苦湊135萬　害弟弟沒錢上大

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】麵包控必收！網路激推人氣款麵包：香濃綿密難以抗拒

超商麵包人氣王限時加10元多一件！一分鐘變身起司火腿瀑布卡士達麵包

超商獨賣！爆濃「韓國香蕉牛奶」變身冰棒　外觀還是一根香蕉太Q

鄭文燦二度上東森農場力推拉拉山甜柿　王令麟加碼送開賣20分鐘火速完售

咖啡控必吃！全聯合作冠軍大師品牌Oh!Cafe　7款甜點獨家限時開賣

蝦皮購物雙11重磅邀請「天后aMEI」代言！妹迷衝「線上填表單」直播夜和女神「同框」互動

【廣編】頂級100%比利時黑巧克力燕麥飲　愛之味黑巧燕麥驚艷登場

煙燻香炸出！「漢堡王xTABASCO」聯名堡來了　加碼吃辣巧克力聖代

【廣編】60年首見　58白金龍限量「源酒」震撼上市

網友爆動！比IPHONE13更難搶　塑崩褲「星空灰」限量新色上市、怒搶不到貨

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

一天好幾回！柯基姊妹羞羞臉互動 受害者倒地眼神死：馬麻不救嗎？

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

休旅車疑用自動駕駛未注意路況　直衝防撞車「施工處沒放三角錐」

超商麵包人氣王限時加10元多一件！一分鐘變身起司火腿瀑布卡士達麵包

超商獨賣！爆濃「韓國香蕉牛奶」變身冰棒　外觀還是一根香蕉太Q

鄭文燦二度上東森農場力推拉拉山甜柿　王令麟加碼送開賣20分鐘火速完售

咖啡控必吃！全聯合作冠軍大師品牌Oh!Cafe　7款甜點獨家限時開賣

蝦皮購物雙11重磅邀請「天后aMEI」代言！妹迷衝「線上填表單」直播夜和女神「同框」互動

【廣編】頂級100%比利時黑巧克力燕麥飲　愛之味黑巧燕麥驚艷登場

煙燻香炸出！「漢堡王xTABASCO」聯名堡來了　加碼吃辣巧克力聖代

【廣編】60年首見　58白金龍限量「源酒」震撼上市

網友爆動！比IPHONE13更難搶　塑崩褲「星空灰」限量新色上市、怒搶不到貨

中華電信全民振興5倍購機放大最高9倍　加倍有感

送貨司機3句不知道感動2千人　一台車連續發動一週忙翻仍挨罵

獨立堅毅期望自己成為父親的支柱　光華桂翊雅獲全國孝行楷模

「暮光女」香奈兒露肚裝上身　馬甲線炸裂吸睛

只差2小時！媽媽工作回家　目睹3幼孩屍體漂浮在家門口集水箱

桃園阿北想匯28萬投資｢代償卡債分紅｣　警一句話嚇醒他

北市28億疫苗採購買BNT、莫德納？　黃珊珊：是的已跟藥廠聯繫

苦苓／民進黨正在自作自受！

一度喊收攤！「嘉玲」帶回瑞豐夜市生機　空置率15%→5%

花660元就能吃到800元！名人堂花園飯店餐飲抵用券　5家餐廳隨你選

「城中城屍骨未寒」還辦街舞大賽　高雄藍議員開炮...學生氣炸洗板

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

消費熱門新聞

中華電信110年全民振興5倍購機優惠放大最高9倍

超夯衣物芳香豆「路人回頭率＋居家幸福感」大增

速食店美式炸雞桶限時3天85折吃

咖啡控必吃！全聯合作冠軍大師推7款新品

超商預訂「第二波紙本五倍券」流程、優惠懶人包

超商開賣爆濃「韓國香蕉牛奶棒棒冰」

日常洗衣把握關鍵持續抗蟎超簡單

「漢堡王xTABASCO」聯名堡來了

超商麵包人氣王限時加10元多一件

限時4天！超商4大咖啡飲品第2杯半價

大潤發內湖店揪IKEA等人氣賣場　加碼放大五倍券

麥當勞買1送1！9大速食店優惠一次看

明太子烤雞、鮮蔬燻雞堡超商就有賣！

網友爆動！比IPHONE13更難搶

更多熱門

相關新聞

不烤肉也能遠端整爆好友！？

不烤肉也能遠端整爆好友！？

中秋佳節將至，想好要怎麼度過一年一度的中秋佳節了嗎？疫情雖然趨緩，為了顧好防疫還是不能掉以輕心，但又擔心這個一年一度跟家人好友相聚的日子被疫情打壞，可不想在疫情過後變成邊緣人啊！東森新媒體ETtoday即新聞小編就幫大家想了一個好方法，讓大家的中秋佳節一樣可以跟親友團圓。

網路激推人氣款麵包　香濃綿密難以抗拒

網路激推人氣款麵包　香濃綿密難以抗拒

美味麵包3分鐘重現！香氣迷人又可口

美味麵包3分鐘重現！香氣迷人又可口

這款小七限定麵包　搶到的快喊+1

這款小七限定麵包　搶到的快喊+1

維力炸醬麵最讚吃法你知道幾種？

維力炸醬麵最讚吃法你知道幾種？

關鍵字：

統一麵包卡士達創意吃法

讀者迴響

熱門新聞

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

你中獎了嗎？第3波動滋券幸運號出爐

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

人夫車禍豔遇色女肉償　遭連環設局傻眼

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

「300哥」車主是21歲無照屁孩　阿嬤後悔幫買賓士

女偶像當小三「20天開房16次」！

她嘴飄「腐爛酸臭味」！醫檢查驚：末期了　

加碼券槓到現在！一張圖看「中獎覆蓋率」

陳為民傻交出提款卡！遭「演藝圈大哥」盜領130萬

即／林口男深夜中5刀倒臥血泊

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面