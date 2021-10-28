▲▼ 超商麵包人氣王限時加10元多一件！一分鐘變身起司火腿瀑布卡士達麵包

▲統一麵包卡士達簡單豐富的滋味與濃濃蛋奶香氣成為超商麵包人氣王。（圖／記者周宸亘攝，下同）



消費中心／綜合報導

超商麵包是許多上班族、學生的早餐及下午點心首選，統一麵包卡士達以鮮乳及蛋黃調製成黃金比例製作，細緻絲滑的卡士達內餡香氣十足、甜而不膩，簡單卻豐富的經典滋味成為超商麵包人氣王，一直以來都是架上熱賣品項，限時加10元多一件的優惠，只要銅板價就能享受濃郁香甜的美味，還有多種創意吃法，無論冷熱鹹甜都風味十足，現在就一起解鎖你的獨特創意。

統一麵包卡士達主打香濃滑順的卡士達內餡，與鬆Q軟綿的麵包美妙融合，打開包裝就可聞到撲鼻的麵包香，一口咬下先嚐到麵包體的鬆軟口感，內餡的卡士達一入口馬上迸發超濃郁的蛋奶香氣，光是單吃就超美味！除了單吃，創意吃法更是卡士達麵包人氣不減的關鍵，就有網友分享卡士達麵包的創意吃法，堪稱神級的美味變身，讓人忍不住大呼：「太過癮啦！」

香甜水果卡士達

想要來點不一樣的下午茶時光，那就準備幾樣自己喜歡的水果，香甜的無籽葡萄、微酸的藍莓，搭配香甜Q軟的卡士達麵包，再倒上一杯好喝的鮮乳，先大口咬下卡士達麵包，配著水果一同享用，就昇華成幸福感十足的下午茶。

爆漿卡士達

天氣漸涼，想吃點暖暖的點心，這時也是卡士達麵包出場的好時機，簡單微波加熱後，光是打開微波爐就能聞到濃郁香氣，加熱過後的麵包變得好鬆軟，將麵包輕輕撕開、卡士達內餡軟滑爆漿，在冷冷的天氣裡暖胃也暖心，也讓網友直呼：「微波之後好吃！」

起司火腿瀑布卡士達

卡士達麵包的魅力連鹹食人也被征服，在麵包上鋪上火腿和起司片，再送進微波爐微波，短短一分鐘，「起司火腿瀑布卡士達」就能美味上桌，香甜不膩口的卡士達內餡，加上火腿和起司之後，鹹甜口感巧妙融合，爆漿的卡士達內餡，搭配如瀑布般的起司和鹹香火腿，讓卡士達麵包也能擄獲鹹食人的心。

▲各種創意吃法都能迸出絕佳美味，同時擄獲鹹食人與甜食人的胃。



單吃或加上創意都美味的卡士達麵包，原本在超商就是熱銷品項，限時推出加10元多一件的優惠活動，讓原本就熱愛卡士達麵包的人忍不住手刀直奔超商打算多買幾個回家，無論有什麼創意吃法都能被滿足，超高CP值讓你的每一口都超滿足！無論還沒嘗試過或是已經有更強大的吃法在心裡躍躍欲試，搶在活動期間來超商補貨，為你的生活添加更多美味。

▲限時加10元就多一件，快到超商享受高CP值的豐富滋味。（圖／翻攝自官網）

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