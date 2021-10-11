控隔壁鹽酥雞攤亂排油煙「謀財害命」　他怒告求償60萬吞敗

▲張男指控鹽酥雞攤的油煙害他罹患多重疾病，身心均受損。（圖／本報資料照）

記者游宗樺／新北報導

新北市一名男子日前向法院提告，隔壁的鹽酥雞店所排放的油煙造成空污，害他出現鼻腔焦灼、心悸怔忡、胸悶、耳鳴等症狀，連睡覺都睡不安穩，認為店家排油煙的行為簡直是「謀財害命」，向店家及屋主求償60萬元，全案經新北地院審理後，認為證據不足，判決男子敗訴，全案仍可上訴。

判決書指出，張姓男子住在新北蘆洲區，隔壁的鹽酥雞店天天排放油煙，污染周邊空氣品質，害他「身心受創」，不僅難以安眠入睡，還出現鼻腔焦灼、心悸怔忡、胸悶、耳鳴等症狀，雖然曾向環保局檢舉，但經稽查後，環保局卻回應店家相關數據未超標，張男認為環保局只是偶爾來，怎麼能反映鹽酥雞攤的長久問題。

張男指控，鹽酥雞攤天天營業製造空污，根本是「謀財害命」，讓他換上心血管疾病，向法院提出連續處方箋影本及空藥袋，向店家及屋主求償60萬元。而被控告的店家反辯，鹽酥雞攤排放的油煙合乎法令規範，且張男提出的處方箋為心臟科開出，依社會經驗法則，空汙與心臟疾病無直接因果關係，張男指控內容為無的放矢。

全案經新北地院審理後，法官認為，張男所提出的連續處方箋影本及空藥袋，並不足以證明鹽酥雞店所排放的油煙，與張男所患的疾病有相當因果關係，因此認為證據不足，判決張男敗訴，全案仍可上訴。