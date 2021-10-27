三中案判決出爐　國民黨：還馬英九公道者必蔡英文

▲馬英九。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

前總統馬英九因黨產交易遭控賤賣三中黨產，今（27）日台北地院判決出爐無罪，中國國民黨文傳會表示，馬英九前總統為人正直清廉、任內奉公守法，全國人民有目共睹，絕對經得起考驗。如今無罪判決出爐，可說是還給馬前總統清白與正義。

國民黨指出，從2006年開始，民進黨就向高檢署告發馬前總統，指馬前總統「賤賣三中黨產」，然而，2014年，這個案件就已經被特偵組簽結，認為「查無不法」，卻在民進黨二次執政後重啟調查。

國民黨痛批，在民進黨執政下，獨立機關中選會不再中立、媒體電視台堂而皇之成立派系介入執政黨、NCC堂而皇之關閉電視台。當國民黨支持「黨政軍退出媒體」，但現在的台灣，卻是民進黨全力介入媒體！我們終於清楚「還馬英九公道者，必蔡英文」。

國民黨進一步指出，從2016年蔡英文執政以來，民進黨政府為了滿足權力慾望，無所不用其極；為了政治鬥爭，甚至不惜多次以政黨利益來操作國家機器。包括蔡政府剛上任沒多久，忙著先組織「東廠」、成立黨產會，前黨產會副主委張天欽還迫不及待地想在選舉中「大展身手」、操作政治追殺。

國民黨提到，原本應該超然獨立的中選會，卻由一位鐵桿的民進黨員李進勇續任主委，正是民進黨操作國家機器的最新案例。還有在擔任高雄市市長10多年任內，有多位部屬遭受糾正或者彈劾，甚至自己也有案調查中的陳菊，蔡英文為了酬庸，竟也大剌剌讓她擔任監察院院長，「球員兼裁判」？民進黨還有何資格與顏面領導國家、保護臺灣？

國民黨表示，在21世紀的今天，民進黨還在用羅織罪名的方式，為了選舉操作、為了轉移民眾的焦點，不惜汙衊前任元首的名聲，更企圖誣陷下獄，種種的政治與司法操作，絕對會受到社會的檢視與人民的唾棄，呼籲全民一起用行動與選票下架執政失能、毀憲亂政的民進黨，才能還給臺灣社會一個公道！

其他人也看了這些新聞...

► 三中案獲判無罪 馬英九6聲明：看清蔡英文政治追殺

► 三中案「民進黨追打多年」 馬英九：沒拿一毛錢

► 馬英九無罪！ 三中案被控賤賣黨產宣判結果出爐