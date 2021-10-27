「三中案是赤裸裸的政治追殺」　羅智強：台北地院公正判決令人欣慰

▲前總統馬英九。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九被控在「三中」與舊中央黨部交易案中賤賣國民黨黨產，涉犯《證券交易法》特別背信、非常規交易等罪，遭台北地檢署起訴。台北地院今（27日）審結，判決馬英九無罪。對此，台北市議員羅智強表示，這是一場赤裸裸的政治追殺，「在政治力高度介入下，台北地院能公正做出無罪判決，令人欣慰！」

對於判決始末，羅智強指出，三中案歷經三任檢察總長及多位檢察官，2006年起長達8年的深入調查，並於2014年就由特偵組無罪簽結，政黨輪替後，民進黨卻重啟三中案，北檢邢泰釗領軍起訴馬英九，並透過媒體選擇性釋放對馬英九不利的消息，「根本就是一場赤裸裸的政治追殺！」

羅智強說，三中案走完了第一審，證明馬英九既無貪污，也無圖利他人，更未讓國民黨的利益受損，足證民進黨不惜耗費巨量司法資源先射箭再劃靶，「為的就是替清廉正直的他，羅織莫須有罪名。」

對於三中案纏訟多年，羅智強表示，馬英九一路為捍衛清白而奮戰，已成為罕見的元首級出庭達人，但一審不是終結，民進黨不把他打成跟阿扁一樣的罪犯絕不會罷休，「未來還有無盡的政治追殺正磨刀以待。」

羅智強指出，在蔡英文執政下，原應嚴守行政中立的政府部門紛紛淪為政治打手，為打擊異己，執政者的黑手毫不避諱伸入司法為所欲為，所謂的司法改革早已淪為司法操弄，「台灣不能被民進黨向下沉淪，馬英九絕不會屈服於莫須有之罪！」

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