三中案馬英九判無罪喊被追殺　王定宇：不要動輒用政治力干擾司法

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九因涉嫌在國民黨主席任內，指揮賤賣黨產，使國民黨受損72億元，觸犯《證券交易法》特別背信等罪，台北地方法院27日判決馬英九無罪。全案可上訴。對此，民進黨立委王定宇受訪表示，社會並沒有從一審判決看到真相和正義，盼司法制度證明真相為何，也呼籲馬英九不要動輒想用政治力干擾司法。

台北地檢署起訴指出，馬英九、前中投董事長張哲琛、前總經理汪海清在三中（中視、中影、中廣）交易等案中，涉嫌以低價及非常規交易方式出脫具不當取得爭議的黨產，造成國民黨新台幣72億多元的損害，2018年7月間依《證券交易法》的非常規交易、特別背信、刑法背信等罪嫌起訴3人。

今天一審判決結果出爐後，馬英九透過聲明表示，感謝司法公正還他清白，同時批評北檢強行起訴沒有拿一毛錢的人，國人應看清蔡政府利用司法進行政治追殺的伎倆等語。

對此，王定宇上午受訪說，相對趙建銘近期因涉台開內線交易案入監，該案總犯罪所得為1億餘元，馬英九的三中案造成72億損害，社會並沒有從一審判決裡看到真相和正義，不過，這個案子還在司法程序中，應該回歸司法程序，根據其中的物證、事證做調查，研判檢方應該會繼續上訴，司法單位將在二審進行攻防，「讓司法制度證明這個案子的真相為何，比較重要」。

王定宇也說，馬英九稱「看清蔡政府政治追殺」，但他一審被判無罪，讓人看不懂馬英九的邏輯是什麼？若是說蔡政府追殺，那未免對他也太友善？提醒馬英九不要動輒想用政治力干擾司法。

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